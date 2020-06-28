Оккупанты остановили пропуск людей на КПВВ "Новотроицкое", – погранслужба

Оккупанты остановили работу контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" на линии разграничения на Донбассе.

В воскресенье, 28 июня, через него с временно-оккупированной территории не прибыл ни один человек, что может говорить о блокировании движения, сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"КПВВ "Новотроицкое" продолжает осуществлять пропускные операции граждан установленным порядком ежедневно с 07:00 до 18:00. Впрочем, никаких гарантий пропуска лиц и транспортных средств со стороны временно оккупированной территории пока нет. По состоянию на утро 28 июня ни одно лицо не прибыло со стороны ВОТУ", – говорится в сообщении.

Граждан, которые прибывают в КПВВ со стороны контролируемой территории, украинские пограничники информируют о возможном блокировании российско-оккупационными властями движения на въезд и выезд. Отмечается, что после этого люди отказываются от путешествия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что "ДНР" заблокировала КПВВ "Марьинка", поэтому люди пять дней не могут вернуться домой.