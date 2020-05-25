Оккупанты окружили жителей Донбасса артиллерией: заявляют о подготовке эвакуации

За два прошедшие дня вооруженные формирования России в Донбассе несколько раз вели огонь по позициям Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов.

Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook. Там отметили, что своими действиями террористы подвергали опасности местных жителей.

"Своими действиями враг не только создавал непосредственную угрозу для местных жителей, но и показал, как "умело" российские наемники умеют прятаться за спинами детей и женщин", – отметили в ООС.

Российские вооруженные формирования на Донбассе

В частности, оккупанты разместили свои артиллерийские системы рядом с домами в населенных пунктах Васильевка и Яковлевка. Прикрыв себя таким образом от ответного огня, враждебные артиллеристы выпустили 32 снаряда калибра 122 мм по украинским защитникам у Каменки. А с территории поселка Байрак – три десятка 122-мм снарядов по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганское.

В то же время на улицах оккупированной Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".

"На глазах испуганных горожан захватчики неоднократно совершали демонстративное развертывание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня в направлении Новотошковское. В случае открытия огня траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами", – сообщили в ООС.

Наши разведчики сообщили, что, по подтвержденным данным, российские наемники готовят жителей северо-западных районов Донецка к принудительной эвакуации, что свидетельствует о подготовке следующих провокаций и является очередным грубым нарушением прав гражданского населения на временно оккупированных территориях.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации вполне очевидно имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей. Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", – добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 24 мая, вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к массированной атаке на Донбассе и 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил, однако получили мощный отпор.