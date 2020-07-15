Оккупанты не выпускают из ОРДЛО молодежь, которая хочет учиться в Украине, – Казанский

Оккупанты не выпускают из отдельных районов Донецкой и Луганской областей абитуриентов, которые хотят учиться в украинских вузах.

Об этом сообщил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

По его словам, людям закрыли въезд под предлогом карантина из-за коронавируса.

"На оккупированной территории действительно проживает много молодежи, которая хочет вырваться из резервации. Для них поступление в украинский ВУЗ – это шанс покинуть гетто. Но после того, как Украина отменила ЗНО для детей из ОРДЛО, боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд", – написал журналист.

Казанский рассказал, что сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает "межведомственный штаб ДНР". А он выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории.

"Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских ВУЗах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в "университеты ДНР", – отметил он.

Журналист показал сообщение переселенца из Енакиево по имени Денис. Парень в 2019 году поступил в университет в Краматроске, но его друзья и девушка не могут выехать из ОРДЛО, чтобы сдать вступительные экзамены.

"Как видите, в ОРДЛО действительно немало людей, которые ищут возможность оттуда выехать. И бегство населения, судя по всему, приобрело уже такие масштабы, что боевикам пришлось установить некое подобие железного занавеса, чтобы остановить отток молодежи", – добавил Казанский.

Рассказ парня из ОРДЛО

Пост Дениса Казанского

Как писал OBOZREVATEL ранее, Казанский высказал мнение, что силой заставить Россию уйти с оккупированных территорий Донбасса на сегодняшний день невозможно. Поскольку Кремль способен на подлость и обострение боевых действий.