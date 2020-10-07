Оккупанты начали строить трубопровод к обезвоженному Севастополю. Видео

В оккупированном Россией Крыму начали строить новый трубопровод, чтобы обеспечить водой Симферополь.

Соответствующие кадры обнародовали российские СМИ. На них видно, что оккупанты разгружают из машин трубы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В то же время на рассмотрение российского правительства вынесли проект комплексного плана по обеспечению водоснабжением полуострова, передают РИА Новости.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, он будет доработан в ближайшее время и согласован.

При этом подробности проекта он не уточнил, сказав только, что вопрос "необходимо решить оперативно".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты направили в Крым самолет Росгидромета, чтобы оценить погодные условия для увеличения осадков. Однако данные показали, что необходимых облаков на полуострове мало.

Ранее эксперт назвал причину нехватки воды в Крыму. По его словам, с 2014 года оккупационная "власть" не уделяла внимания ни освоению новых источников воды, ни ремонту инфраструктуры. В то же время запасов пресной воды на полуострове достаточно для снабжения гражданского населения, а не на военные базы.