Оккупанты на Донбассе распространяют фейки о технике Украины: появились показательные фото

Российские оккупационные войска распространяют на территории населенного пункта Золотое-4 на Донбассе листовки, в которых подстрекают местных жителей требовать дальнейшего отвода украинских войск.

Об этом свидетельствует анализ волонтеров международного сообщества InformNapalm, опубликованный во вторник, 31 марта. Соответствующие фото в редакцию прислали читатели.

Текст листовок, размещенный на русском языке на фоне цветов украинского флага и имеет признаки явного информационно-психологического давления на местное население, говорится в сообщении. Также на открытках использовано фото якобы танка в жилом дворе, которое неоднократно использовалось на российских пропагандистских ресурсах.

informnapalm.org

В частности, оно сопровождает фейковое сообщение по размещению украинской бронетехники во дворе среди домов мирных жителей в населенном пункте Кряковка Луганской области – на сайте Novorosinform.

informnapalm.org

21 августа 2018 этот же сайт использовал фото для другого фейкового сообщения по размещению украинской техники среди домов в населенном пункте Красногоровка Донецкой области.

"Но все эти локации на самом деле не имеют никакого отношения к указанной фотографии. И это можно проверить также по другому российскому новостному сайту RBC.ru, который также использовал указанное фото для иллюстрации новости за 5 июля 2017 о переговорах в Минске. Авторство этого фото было подписано в статье: "Авдеевка, Украина. Июнь 2015 (Фото: Глеб Гараничев / Reuters)", – говорится в сообщении.

informnapalm.org

Отмечается, что фото сделано во внутреннем дворе "Девятины" – это 9-этажка на восточной окраине Авдеевки, по улице Воробьев, 15.

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