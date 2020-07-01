Оккупанты на Донбассе ранили двух украинских воинов, ВСУ ответили, – ООС

Вооруженные формирования России на Донбассе за минувшие сутки (30 июня) 12 раз нарушили режим прекращения огня. Двух украинских защитников было ранено.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook 1 июля. Отмечается, что оккупанты применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Их оперативно доставлено в военно-медицинское учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное", – отметили в ООС.

В то же время украинские защитники решительными действиями и применением дежурных огневых средств прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

С начала текущих суток (1 июля) вооруженные формирования РФ активности не проявляли. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, заверили в штабе.

Так, в ООС сообщили, что 30 июня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Невельское агрессор применил минометы 120-го калибра, выпустив 18 мин. У Водяного и Авдеевки оккупанты вели огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Песков противник задействовал ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра захватчики использовали и на подступах к Новотошковскому, Новозвановке, Луганскому и Зайцевому, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Также вблизи этих населенных пунктов оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Такие коварные действия агрессора без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника", – подчеркнули в штабе.

По данным разведки 30 июня наши защитники ранили трех захватчиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня в противника было еще двое погибших.

Сводка ООС за 30 июня. Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Сводка ООС за 30 июня. Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим уточнил в Twitter данные о потерях захватчиков.

Twitter / Сергій Нещадим

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе только за прошлую неделю, с 22 по 28 июня, было ликвидировано десять и ранено и травмировано еще девять оккупантов.