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17 мая • обновлено в 02:32
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Оккупанты на Донбассе обстреляли жилые дома. Видео

1.9т
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Вооруженные формирования России вечером 16 мая обстреляли дома мирных жителей в Водяном Донецкой области.

Местные жители рассказали, что атака длилась несколько часов, а они всю ночь прятались в подвалах и домах, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Всю ночь прятались в подвалах: оккупанты на Донбассе обстреляли жилые дома

По словам украинских военнослужащих, оккупанты сознательно вели массированную атаку в направлении гражданских лиц, которая началась примерно в 20:15. Они применяли крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

"Мы занимались козами. Начались обстрелы и мы убежали. Пули свистели просто во дворе", – рассказала местная жительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая двое украинских военных получили ранения во время вражеского обстрела. Оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие: минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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