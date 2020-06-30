Оккупанты на Донбассе накрыли минами ВСУ, есть раненые, – ООС

Российские вооруженные формирования на Донбассе за минувшие сутки, 29 июня, 12 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских защитников получили ранения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Так, оккупанты применяли запрещенные минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле хутора Свободный оккупанты дважды обстреляли наши оборонительные укрепления применив станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи населенного пункта Березовое оккупанты сначала применили противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии – автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Позже противник активизировал свои огневые действия у Старогнатовки, где задействовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Также против украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Марьинки захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

В штабе отметили, что украинские защитники сразу же ответили захватчикам, поэтому испытав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей огневой активности.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. По данным разведки 29 июня наши защитники ранили двух захватчиков", – добавили в штабе.

С начала текущих суток, 30 июня, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики совершили обстрел из запрещенного минского договоренностями миномета калибра 120 мм вблизи Невельского.

На Донбассе ранили двух украинских военных Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

На Донбассе ранили двух украинских военных Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

На Донбассе ранили двух украинских военных Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL 28 июня российские оккупанты совершили ракетный обстрел с ПТУР населенного пункта Северное вблизи Торецкая. Ракета попала во двор жилого дома, а ее осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Потерь среди украинских воинов в тот день также не было.