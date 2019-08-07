Оккупанты Крыма продали дачу Брежнева: как она выглядит

В Нижней Ореанде в аннексированном Крыму оккупационные власти продали бывшую государственную дачу, где любил останавливаться генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.
Об этом сообщила "министр имущественных и земельных отношений" республики Анна Анюхина, пишет "Интерфакс".
За недвижимость удалось получить 1,2 млрд рублей. Отмечается, что дом приобрело юридическое лицо из России, название которого не разглашается.
Любимая дача Брежнева в Крыму
realty.tut.by
Госдача №1 была построена в 1955 году, и затем стала одним из самых любимых мест отдыха Брежнева на полуострове.
Любимая дача Брежнева в Крыму
crimeapress.info
Любимая дача Брежнева в Крыму
lb.ua
В годы президентства на Украине Леонида Кучмы госдача была передана из ведения Верховной Рады на баланс государственной налоговой администрации страны и стала пансионатом под названием "Глициния".
Весной 2014 года она была национализирована постановлением "Госсовета" Крыма.
Любимая дача Брежнева в Крыму
crimeapress.info
Любимая дача Брежнева в Крыму
realty.tut.by
Леонид Брежнев
gazeta.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму пожаловались на то, что оккупанты начали за бесценок продавать плодородные земли для виноградников.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.