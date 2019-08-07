Оккупанты Крыма продали дачу Брежнева: как она выглядит

В Нижней Ореанде в аннексированном Крыму оккупационные власти продали бывшую государственную дачу, где любил останавливаться генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Об этом сообщила "министр имущественных и земельных отношений" республики Анна Анюхина, пишет "Интерфакс".

За недвижимость удалось получить 1,2 млрд рублей. Отмечается, что дом приобрело юридическое лицо из России, название которого не разглашается.

Любимая дача Брежнева в Крыму realty.tut.by

Госдача №1 была построена в 1955 году, и затем стала одним из самых любимых мест отдыха Брежнева на полуострове.

Любимая дача Брежнева в Крыму crimeapress.info

Любимая дача Брежнева в Крыму lb.ua

В годы президентства на Украине Леонида Кучмы госдача была передана из ведения Верховной Рады на баланс государственной налоговой администрации страны и стала пансионатом под названием "Глициния".

Весной 2014 года она была национализирована постановлением "Госсовета" Крыма.

Любимая дача Брежнева в Крыму crimeapress.info

Любимая дача Брежнева в Крыму realty.tut.by

Леонид Брежнев gazeta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму пожаловались на то, что оккупанты начали за бесценок продавать плодородные земли для виноградников.

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