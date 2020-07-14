Оккупанты "Фаготом" ударили по ВСУ на Донетчине: ранены 7 военных

Вооруженные формирования России на Донбассе применили запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. В результате обстрелов ранения получили семеро украинских военнослужащих.

Об этом сообщили на странце штаба ООС в Facebook. Силы ВСУ подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

Так, сегодня 14 июля, в Донецкой области вблизи Новомихайловка, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного.

Всего с начала сегодняшних суток семь украинских защитников получили ранения. Их всех эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставили надлежащую помощь врачей.

Действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 14 июля (Минобороны Украины)

Вечерняя сводка ООС 14 июля (Facebook штаба ООС)

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе во время эвакуации погибшего бойца Вооруженных сил Украины группа в составе девяти военнослужащих попала в тройную засаду. В результате обстрела погибли два человека, в том числе медик.