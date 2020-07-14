Оккупанты "Фаготом" ударили по ВСУ на Донетчине: ранены 7 военных
Вооруженные формирования России на Донбассе применили запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. В результате обстрелов ранения получили семеро украинских военнослужащих.
Об этом сообщили на странце штаба ООС в Facebook. Силы ВСУ подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.
Так, сегодня 14 июля, в Донецкой области вблизи Новомихайловка, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного.
Всего с начала сегодняшних суток семь украинских защитников получили ранения. Их всех эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставили надлежащую помощь врачей.
Действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе во время эвакуации погибшего бойца Вооруженных сил Украины группа в составе девяти военнослужащих попала в тройную засаду. В результате обстрела погибли два человека, в том числе медик.