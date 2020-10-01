Оккупантам не удалось "надоить" облака для дождей в Крыму

В аннексированном Россией Крыму оказалось мало облаков, которые можно использовать для увеличения осадков.

Начальник российского центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории Баграт Данелян заявил 30 сентября, что прибывший на полуостров самолет Росгидромета совершил два вылета, чтобы оценить погодные условия, передает "Интерфакс".

"Мы работаем с облаками, но они не все подходят – должны быть определенные параметры. Хочу сказать, ситуация неординарная. Явно аномальное развитие погодных условий – подходящих облаков очень мало", – рассказал он.

Данелян отметил, что синоптики наблюдают за облаками в Крыму с 10 сентября, и только сейчас появилось небольшое количество подходящих. При этом оценить результаты вылета пока невозможно и нужен анализ.

"Из одного облака можно увеличить количество осадков в два раза, но таких облаков не так много – 30-40%", – сказал начальник центра.

Всего самолет-лаборатория планирует налетать в Крыму 25-35 часов, но, по словам Данеляна, для кардинального изменения ситуации с маловодьем этого недостаточно.

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