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20 декабря • обновлено в 18:04
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"Оказалась ват*ицей": чиновница-миллионер из Минобороны угодила в скандал

5.7т
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Чиновник из Минобороны Алиса Дмитриева негативно высказалась в соцсетях о переименование улиц в рамках декоммунизации в Украине.

Об этом в Facebook сообщил координатор Общества ветеранов войны с Россией Сергей Боднар.

"Все оказалось хуже, чем я думал. Главный государственный архив Министерства обороны возглавляет …. тадададам …. ват*ица. Лазает по комментариям и решительно протестует против переименования улиц в честь украинских героев", – написал он.

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Также Боднар возмутился тем, что человек с такими взглядами имеет полный доступ к архиву Министерства обороны.

"Оказалась ват*ицей": чиновница-миллионер из Минобороны угодила в скандал

Скриншот

"Оказалась ват*ицей": чиновница-миллионер из Минобороны угодила в скандал

Скриншот

Согласно е-декларации за 2018 года Дмитриева на должности главы Отраслевого государственного архива Министерства обороны заработала 11 с половиной миллионов гривен.

Алиса Дмитриева

Алиса Дмитриева

Facebook Алиса Дмитриева

Алиса Дмитриева

Алиса Дмитриева

Алиса Дмитриева

Декларация

Декларация

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев угодил в скандал, когда заявил, что ВСУ якобы готовы к реинтеграции с военными России и террористами "Л/ДНР".

Позже Алексей Ноздрачев извинился за свои слова. После расследования Генштаба ВСУ его отстранили от должности.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины скандалы Декоммунизация
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Ай ай ай, вона ж у ресторані щось важливе засланим казачкам розповісти може...
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Гоша Злой
Гоша Злой
лям в месяц ни за что в то время как боевой офицер 15000 получает?
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