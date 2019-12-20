Чиновник из Минобороны Алиса Дмитриева негативно высказалась в соцсетях о переименование улиц в рамках декоммунизации в Украине.

Об этом в Facebook сообщил координатор Общества ветеранов войны с Россией Сергей Боднар.

"Все оказалось хуже, чем я думал. Главный государственный архив Министерства обороны возглавляет …. тадададам …. ват*ица. Лазает по комментариям и решительно протестует против переименования улиц в честь украинских героев", – написал он.

Также Боднар возмутился тем, что человек с такими взглядами имеет полный доступ к архиву Министерства обороны.

Скриншот

Скриншот

Согласно е-декларации за 2018 года Дмитриева на должности главы Отраслевого государственного архива Министерства обороны заработала 11 с половиной миллионов гривен.

Алиса Дмитриева Facebook Алиса Дмитриева

Алиса Дмитриева Алиса Дмитриева

Декларация Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев угодил в скандал, когда заявил, что ВСУ якобы готовы к реинтеграции с военными России и террористами "Л/ДНР".

Позже Алексей Ноздрачев извинился за свои слова. После расследования Генштаба ВСУ его отстранили от должности.

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