Охватят грозы и смерчи: синоптики заявили об аномальной погоде летом в Украине

Грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением текущим летом в Украине.
Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает GreenPost.
Он подчеркнул, что грозы и смерчи могут быть не только во время жары, но и при более низких температурах воздуха.
"Эти явления распространены по всей территории страны и типичные для летних месяцев. Этот год также не будет исключением – указанные явления будут наблюдаться этим летом", – рассказал Кульбида.
Иллюстрация
pexels.com
Как писал OBOZREVATEL, нехарактерные для Украины смерчи случаются все чаще из-за резкого изменения температуры за короткий промежуток времени.
Глобальное потепление приводит к тому, что лето становится длиннее, а зима короче.
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