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13 июня • обновлено в 22:46
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Охватят грозы и смерчи: синоптики заявили об аномальной погоде летом в Украине

2.8т
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Грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением текущим летом в Украине.

Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает GreenPost.

Он подчеркнул, что грозы и смерчи могут быть не только во время жары, но и при более низких температурах воздуха.

"Эти явления распространены по всей территории страны и типичные для летних месяцев. Этот год также не будет исключением – указанные явления будут наблюдаться этим летом", – рассказал Кульбида.

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, нехарактерные для Украины смерчи случаются все чаще из-за резкого изменения температуры за короткий промежуток времени.

Глобальное потепление приводит к тому, что лето становится длиннее, а зима короче.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Николай Кульбида
Место
Украина
Тег
Укргидрометцентр
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