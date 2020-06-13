Охватят грозы и смерчи: синоптики заявили об аномальной погоде летом в Украине

Грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением текущим летом в Украине.

Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает GreenPost.

Он подчеркнул, что грозы и смерчи могут быть не только во время жары, но и при более низких температурах воздуха.

"Эти явления распространены по всей территории страны и типичные для летних месяцев. Этот год также не будет исключением – указанные явления будут наблюдаться этим летом", – рассказал Кульбида.

Иллюстрация pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, нехарактерные для Украины смерчи случаются все чаще из-за резкого изменения температуры за короткий промежуток времени.

Глобальное потепление приводит к тому, что лето становится длиннее, а зима короче.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!