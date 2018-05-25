Охватит жара: синоптики предупредили об изменении погоды в Украине

В Украине в пятницу, 25 мая, ожидается жаркая погода с кратковременными дождями и грозами.

В ближайшие сутки страна останется в теплой воздушной массе, погодные условия будет определять поле пониженного давления, на юго-востоке - активные атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных, Днепропетровской областях, Приазовье и Крыму кратковременные дожди, грозы, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на юге и востоке страны до 18°; днем 23-28°, в большинстве западных областей 21-26°.

В Киеве – без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни мая в Украине ожидается повышение температуры воздуха, а кратковременные дожди и грозы пройдут только 25 числа в некоторых областях.