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"Охраняют российские боевики": названы центры пропаганды в Украине

1.3тЧитать новость на украинском

Киево-Печерская и Почаевская лавры, которые пока принадлежат УПЦ Московского патриархата, являются центрами антиукраинской пропаганды.

Такую точку зрения в своем блоге на OBOZREVATEL высказал философ Сергей Грабовский. Также он отметил, что в этих лаврах под видом перестройки разрушаются памятки истории церковной архитектуры.

"Почаевскую лавру охраняют российские боевики с Приднестровья, то есть незаконные вооруженные формирования. Я убежден, и это много раз зафиксировано, что и в Киеве-Печерской лавре есть подобные персонажи", ― написал философ.

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Он отметил, что Службу безопасности Украины ожидает много работы по выявлению пропагандистов.

"Это вопрос не просто церковной жизни, а национальной безопасности Украины. Я уже не говорю о "моральных качествах" некоторых высокопоставленных представителей тех якобы монашеских организаций, которые там расквартированы", ― пояснил Грабовский.

Как писал OBOZREVATEL, украинская православная Церковь Киевского патриархата рассматривает вопрос перехода на новоюлианский календарь.

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