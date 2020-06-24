Охранник главаря "ДНР" красовался в форме НКВД на "параде" в Донецке. Фото
Охранник главаря террористической "ДНР" Дениса Пушилина снова явился в форме НКВД на так называемый "военный парад", который состоялся в оккупированном Донецке 24 июня.
Об этом пишет DonPress со ссылкой на местных жителей. Один из них сделал скриншот во время трансляции мероприятия местным телеканалом.
Отметим, что такой наряд охранник главаря "ДНР" надевает не в первый раз.
"Внуки палачей и сами палачи. Как и в прошлом году, начальник службы охраны Пушилина пришел на „парад“ в форме НКВД", – написали жители Донецка в соцсетях.
Как сообщал OBOZREVATEL, такую же форму он надел во время "парада" в Донецке в 2019 году. На одному из снимков видно, как охранник смотрит в затылок Пушилину. Тогда в сети в этом усмотрели некий намек, потому что "затылочная часть самая удобная для приведения в исполнение приговора особой тройки".