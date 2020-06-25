Охранник главаря "ДНР" красовался в форме НКВД на "параде" в Донецке. Фото

Охранник главаря террористической "ДНР" Дениса Пушилина снова явился в форме НКВД на так называемый "военный парад", который состоялся в оккупированном Донецке 24 июня.

Об этом пишет DonPress со ссылкой на местных жителей. Один из них сделал скриншот во время трансляции мероприятия местным телеканалом.

На "парад" в Донецке охранник Пушилина надел форму НКВД

Отметим, что такой наряд охранник главаря "ДНР" надевает не в первый раз.

"Внуки палачей и сами палачи. Как и в прошлом году, начальник службы охраны Пушилина пришел на „парад“ в форме НКВД", – написали жители Донецка в соцсетях.

В прошлом году охранник Пушилина был в такой же форме

В прошлом году охранник Пушилина был в такой же форме

Как сообщал OBOZREVATEL, такую же форму он надел во время "парада" в Донецке в 2019 году. На одному из снимков видно, как охранник смотрит в затылок Пушилину. Тогда в сети в этом усмотрели некий намек, потому что "затылочная часть самая удобная для приведения в исполнение приговора особой тройки".