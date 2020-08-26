В Днепре произошел конфликт между митингующими и правоохранителями. dniprograd.org

В Управлении государственной охраны Украины заявили, что телохранители президента Владимира Зеленского не применяли физическую силу к митингующим в Днепре.

В заявлении пресс-службы УГО в Facebook сказано, что военнослужащие действовали в пределах полномочий и способом, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

В ведомстве отмечают, что информация о том, что "военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к одному из митингующих является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации".

Охрана Зеленского опровергла применение силы в Днепре, активистка настаивает. Фото

Напомним, накануне в сети появилась информация, что во время визита президента в Днепр между протестующими и правоохранителями с президентской охраной произошел конфликт, в ходе которого активистке Алине Новиковой сломали ребро.

Она настаивает, что получила повреждение именно после стычек с охраной и опубликовала в Facebook "официальные результаты медицинского обследования".

Справка Алины Новиковой Фейсбук активистки

По ее словам, в стычках также пострадали другие митингующие – Надежда Святун и Валерий Гарагуц.

Активистка настаивает, что охрана президента сломала ей ребро

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа в Днепропетровскую область приехал президент Украины Владимир Зеленский. В Днепре он также посетил McDonald’s, что вызвало ажиотаж в сети.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram