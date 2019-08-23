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Охрана и проверки: советник Авакова рассказал о подготовке ко Дню Независимости

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На День Независимости 24 августа запланировано около 700 праздничных мероприятий по всей Украине. Их будут тщательно охранять.

"Уверен, что спецслужбы сделают все ради того, чтобы и в Киеве, и по всей территории Украины на День Независимости было безопасно", – заверил в эфире ObozTV Владимир Мартыненко, советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Мартыненко уточнил, что охраной общественного порядка на массовых мероприятиях займется Национальная полиция вместе с Национальной гвардией.

Кроме того, по его словам, все эти места "проработают" и предварительно проверят взрывотехники, Служба безопасности и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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К охране порядка также могут привлечь волонтеров и членов муниципальных охранных формирований.

Мартыненко напомнил, что такие формирования по охране общественного порядка (в Киеве, например, муниципальная охрана носит коричневую форму. – Ред.) обязательно согласовывают свою регистрацию с Национальной полицией.

"Они даже получают удостоверение такого члена общественного формирования от местной власти и могут патрулировать общественный порядок", – уточнил он.

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Что касается существующих проблем, то представитель МВД рассказал о значительном количестве нелегального оружия из-за войны на Донбассе.

"У нас в Украине уже 6-й год идет война. Нелегального оружия и оружия, которое привезли из зоны боевых действий, на самом деле очень много. Полицейские и службы безопасности работают над тем, чтобы уменьшить его количество и урегулировать ситуацию", – отметил Мартыненко.

Национальная полиция в Украине

Национальная полиция в Украине

facebook.com/UA.National.Police

Охрана и проверки: советник Авакова рассказал о подготовке ко Дню Независимости

facebook.com/UA.National.Police

OBOZREVATEL напоминает, что в связи с Днем Независимости, который отмечается в субботу, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 24, 25 и 26 августа в 2019 году являются официальными выходными.

О том, какие праздничные мероприятия запланированы в крупнейших городах Украины, можно узнать в этом материале.

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Темы
День Независимости Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Владимир Мартыненко
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Национальная полиция Украины Национальная гвардия праздник охрана
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