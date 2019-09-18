В Украине военкоматы массово судятся с призывниками: кому дадут срок

Военкоматы теперь не просто ведут охоту на призывников, а и подают в суды. Если еще пару лет назад такие дела были единичны, то теперь их десятки. Во многих случаях суд приговаривает молодых людей к 1-2 годам условного срока.

Но есть и достаточно серьезные приговоры. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Лишили свободы на два года

Достаточно жесткое решение принял Самарский суд Днепропетровска. 23-летнего жителя Днепра Тараса Х. приговорили к двум годам ограничения свободы за то, что он не явился в военкомат по повестке.

Призывники "Сегодня"

Суд не обратил особого внимания на объяснение призывника. Парень пояснил, что 10 апреля 2018 года не пришел в военкомат, потому что еще 4-го числа лег в больницу. Там ему сообщили, что он не пригоден к службе и даже на следующий день медучреждение предоставило военкомату соответствующие документы. Не помогли парню и показания врача этой больницы – он подтверждал, что у призывника проблемы со спиной.

Суд посчитал, что серьезной причиной для того, чтобы не явиться по повестке, может быть только стихийное бедствие, болезнь, которая не позволяет самостоятельно передвигаться, или же смерть близких. А поскольку парень мог самостоятельно ходить, то обязан был явиться.

Теперь Тараса два года будут содержать в уголовно-исправительном учреждении открытого типа, без изоляции от общества.

Первые дни в армии Фокус

Уехал на заработки в Россию

В Волочанском районе Хмельницкой области суд приговорил молодого человека к одному году условно за то, что он уклонялся от службы в армии. В материалах дела говорится, что парень 29 октября 2018 года не явился в местный военкомат по повестке, за которую расписался ранее.

Во время заседания призывник признал свою вину и ничего не оспаривал. Суд учел, что ранее он никаких преступлений не совершал, поэтому дал ему достаточно мягкий срок – год исправительных работ с отсрочкой также на год. За это время молодой человек обязан будет отмечаться в полиции и не выезжать за пределы Украины без согласования с правоохранителями.

Такой же приговор 25-летнему уклонисту вынес и Александровский городской районный суд Кировоградской области. Молодого человека в марте 2017 года пригласили для прохождения медкомиссии в военкомат и после осмотра вручили повестку. Однако 5 апреля он по повестке не явился.

С октября в Украине начнется осенний призыв mil.gov.ua

Сам обвиняемый своей вины не признал. На суде он сказал, что 5 апреля уехал в Россию на заработки, поскольку нужно было на что-то жить. И ничего не знал о том, что его признали годным к службе. Только в конце мая, когда он вернулся с заработков, узнал от бабушки, что его разыскивает военкомат.

Посчитав, что в следующем году ему пришлют новую повестку, он в военкомат не явился. Правда, военком заверял суд, что парень с 2012 года уклоняется от службы, однако его коллеги-предшественники закрывали на это глаза.

Отказался служить в армии

Два года ограничения свободы с отсрочкой на год – такой приговор вынес Коминтерновский районный суд Одесской области молодому одесситу, который 14 сентября прошлого года не явился по повестке.

До этого молодой человек даже написал заявление об отказе служить. Но в военкомате посчитали, что никаких законных причин для этого у него не было. В суде парень свою вину признал. Оказалось, что у него на содержании есть маленький ребенок. Теперь он вынужден будет постоянно отмечаться в полиции, сообщать о смене работы и без разрешения не покидать Украину.

На призывном пункте "Сегодня"

А вот жителя села Поповка Миргородского района Полтавской области освободили от уголовной ответственности за уклонение от службы в армии. Потому что за время судебных разбирательств молодой человек уже успел заключить контракт и проходит воинскую службу.

Как призывники борются за свои права

Однако далеко не все призывники соглашаются с приговорами и продолжают отстаивать свои права. У многих это выходит, главное – собрать доказательства. Поскольку, судя из материалов дела, военкоматы далеко не всегда честно оформляют документы.

Призывной пункт на Дарнице в Киеве

Так, Львовский апелляционный суд отменил приговор 26-летнему львовянину за уклонение от службы. Не смотря на то, что военкомат настаивал на том, что парень нарушил закон и не явился по повестке.

Суд принял во внимание, что в ближайшее время призывнику все равно исполнится 27 лет, и его уже нельзя будет призывать на срочную службу. К тому же адвокат парня указал на то, что на самом деле повестку он не получал. Потому что в деле оказалась совсем другая повестка, а не та, за которую он якобы расписывался.

К тому же во время судебного разбирательства представители военкомата утверждали, что призывник якобы не предоставил призывной комиссии документов об отсрочке. Как рассказал защитник, парня на комиссию никто не приглашал, поэтому и документы принести он не мог.

Призывной пункт на Дарнице в Киеве

Также не соответствует действительности и то, что призывник был признан годным к службе на медкомиссии. Поскольку после ее прохождения ему выдали направления на лабораторные исследования. Парень их так и не прошел, но все равно комиссия без этих документов заключения о его здоровье сделать не могла.

В результате приговор Шевченковского суда Львова – один год ограничения свободы с испытательным сроком – был отменен, а дело закрыли.

Схватили на улице и заставляли принять присягу

Также нужно отметить, что во время весенней призывной компании сотрудники военкоматов при поддержке полиции устроили настоящую охоту на молодежь. Ребят призывного возраста буквально хватали на остановках транспорта, поджидали у выхода из метро, на вокзалах, у баров. Тут же свозили в военкоматы, где менее чем за час они проходили медицинские комиссии, затем их отправляли на пункты сбора.

Военкомы и полиция поджидают призывников возле станций метро Facebook Дмитрия Кучера

Родственники ребят об этом узнавали уже постфактум. Возмущенные родители собрались возле ворот сборных пунктов, но их к сыновьям не допускали.

Как рассказал нам адвокат Александр Щербина, его подзащитного из Каменского представители полиции задержали на остановке транспорта в столице. "К нему подошел полицейский и сказал, что он похож на наркомана, и они должны провести поверхностный осмотр. После этого его усадили в машину и увезли в военкомат, потом на пункт сбора в Дарнице", – говорит він.

Причем парень предупреждал сотрудников о том, что он приписан в Каменском, и по медицинским показания не пригоден к службе. Но никто на это не обращал внимания.

Во Львове будущих солдат ловили возле ночного клуба

"Дважды Дарницкий районный суд Киева выносил постановление о том, чтобы парня доставили в суд на заседание, но военкомат не исполнял этого. Мало того, они насильно затащили его в автобус и увезли в "Десну" под Киевом. Там заставляли принять присягу, но он отказался, поскольку был не согласен с такими действиями.

Мы обратились в Госбюро расследований по поводу того, что человека насильно удерживают. Там открыли дело и вызвали нашего подзащитного на допрос. После того как он дал показания стало понятно, что в военкомате его документы о том что он прошел медкомиссию, подделали. Сейчас он дома, не пригоден к службе, а мы обратились в ЕСПЧ", – добавил Щербина.

Всего же незаконно военкомат удерживал парня около 2,5 месяцев, у него отобрали телефон и не пускали к нему адвокатов.

Ловить призывников будут везде

С октября в Украине начнется новый осенний призыв. В военкоматах уже не скрывают, что собирать призывников будут любыми доступными им способами.

Призывники РБК

"На остановках, на улицах, в общественных местах – мы имеем право везде вручать повестки и отправлять в армию. У нас много уклонистов, будем с ними работать", – сказали в одном из районных военкоматов столицы.

Юристы же предупреждают: если к вам на улице подошли полицейские и представители военкомата, то требуйте составления протокола на месте, не поддавайтесь и не садитесь с ними в машину якобы для того, чтобы проехать в участок и установить личность. Требуйте адвоката, вам обязаны предоставить его бесплатного.

Если вас все-таки насильно привезли в военкомат, связывайтесь с родными, вызывайте полицию и фиксируйте, что вас незаконно удерживают, не позволяют воспользоваться услугами адвоката.

"Сейчас полиция еще применяет такой метод. Они присылают повестки людям и приглашают их прийти в участок якобы для дачи пояснений по какому-то делу. Но в повестке даже не указано в качестве кого по делу проходит молодой человек – свидетель, потерпевший, подозреваемый. Т. е. просто их заманивают, чтобы передать в военкомат. Не ведитесь на это", – утверждает Александр Щербина.

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