"Охота" на детей: кто ответит за изуродование девочки на Киевщине

В селе Гавриловка Вышгородского района Киевской области произошло ЧП: бездомный пес напал на маленькую девочку и разорвал ей лицо. Как это случилось и кто ответит за обезображенное лицо 6-летней Вики, почему село в пригороде превратилось в рай для бродячих собак и как они держат в ужасе всю Гавриловку – читайте в материале OBOZREVATEL.

На этом фото маленькая Виктория с Гавриловки Киевской области - нарядная и счастливая. Она только что отпраздновала выпуск из детского сада. Впереди – три месяца лета, а дальше – школа, новые друзья и впечатления.

Тогда, 28 мая, когда было сделано это фото, никто еще не подозревал, что случится с ребенком уже через какие-то две недели.

На этой фотографии – то, что сделал с Викой бездомный пес. Он набросился на ребенка прямо на детской площадке.

"Это случилось вечером, около 9-ти. У нас здесь, на этой площадке со всего села вечером дети собираются. Я Вику отпустила поиграть со старшей дочкой. Старшая вернулась домой чуть раньше, а Вика попросилась немножко еще погулять. Мы разрешили – мужкак раз шел в магазин и собирался по пути назад забрать ее домой. Он не успел буквально на считанные минуты", - рассказывает мама девочки, Лидия.

По словам женщины, ее дочь играла в песочнице, когда на нее неожиданно напал огромный пес.

"Люди рассказывали, что мой ребенок себе сидел, играл в песочнице. Собаку того она вообще не трогала. Ну, может, руками махнула – это же ребенок! И ни с того, ни с сего пес на нее бросился – и вцепился в лицо... Слава богу, рядом одна мама стояла, не растерялась – отразила ребенка ... Вот такой мне ее домой привели. то, что видите на фото – это я уже оторванный кусочек приложила к ране. А так у нее кусок щеки свисал просто... Если бы не мама, что мне дочь спасла, если бы пес почувствовал кровь – ребенка могло не быть уже", - не может сдержать слез женщина.

Напуганные родители вызвали "скорую", которая доставила пострадавшего ребенка в Бучу. Полтора часа и более 30 швов как снаружи, так и изнутри, психологическая травма и искаженное лицо, если не подключить пластических хирургов – такими последствиями обернулась для 6-летней Вики обычная вечерняя прогулка.

Пока мы говорим с Лидией на той же детской площадке, где случилась беда, к нам понемногу подходят молодые мамы, которые привели детей гулять. Позже присоединяются и несколько мужчин. Вслушиваются в разговор. И рассказывают свои истории.

Оказывается, Гавриловка сейчас переживает настоящее нашествие бездомных собак. Они сбиваются в большие стаи – и наводят ужас на селян. Потому что, говорят люди, уже около года не проходит и дня, чтобы кого-то не укусили или не испугали.

"На моего малого, - кивает одна из женщин, Ольга, на белокурого мальчика лет 4-5, - тоже здесь набросилась собака. Уцепилась в руку. Это увидел мужчина, проходивший мимо – схватил палку и отогнал. Такой хороший синяк остался. И отпечатки зубов было четко видно".

"А на Полину с 7-го дома как набросилась целая стая, слышали? Хорошо, что в брюках была – так их порвали. А с ногой что могли сделать? И сегодня вон в магазине слышала, что вчера на 22-летнего парня напали... Каждый день это происходит", – перебивает ее односельчанка.

"Страшно уже скоро будет и со двора выходить. Я недели две назад послала малого в магазин. Так он когда на велосипеде проезжал наш сельский базарчик, тот же пес, что Лидину малую покусал, на него бросился, хотел за ногу схватить. сын испугался – и упал вместе с великом. Люди на остановке очень переспугались, так страшно он падал. Результат – можете видеть: сломана рука. Теперь в гипсе ходит", - подключается к разговору Мария.

Гавриливчане говорят: больше всего боятся за детей. Надворе лето, детей дома сидеть не заставишь. И ходить за ними по пятам все время позволить себе могут лишь те, кто не работает. Впрочем, нападают собаки не только на малышей. Так, житель села Николай ехал на велосипеде, когда один из псов бросился за ним и прокусил ногу – так, что пришлось обращаться в больницу. А Ирина до сих пор приходит в себя после встречи со стаей собак, когда возвращалась в темноте с работы. Рассказывают люди также о нападениях на беременных и мам с детскими колясками.

Даже на собственные огороды гавриливчаны пробираются окольными путями – чтобы не проходить мимо заброшенных недостроев, которые псы облюбовали в качестве места для дневного отдыха. "Днем они или на базарчике наедятся и валяются, пока жарко, или по недостроях прячутся. А вечером – все совпадают сюда. На охоту", - говорит Лидия.

Жители села утверждают: уже не раз обращались к сельскому голове Олега Покрасену с требованием навести порядок на улицах Гавриловки. Даже письменные обращения писали. У того же – один ответ: закон не позволяет.

Узнав об импровизированных сборах на детской площадке, Покрасен тоже пришел. В ответ на требования возмущенных односельчан долго и спокойно рассказывал об опыте Польши в решении проблемы бездомных животных, о собственном бессилии через скованность нормами законодательства, о том, что сельсовет заключил соглашение с зоозащитной организацией "Зоозащита", которая якобы готова понемногу отлавливать собак, стерилизовать их и отпускать на волю – но нуждается в финансировании на содержание животных в течение 10 дней после процедуры.

И ни слова – о первопричинах нашествия бездомных собак.

Людей, часть из которых стали жертвами нападений уже клипсованих особей, подобные аргументы не очень устраивают. "Собак, значит, закон защищает. А детей наших – нет?", - возмущаются жители села.

Некоторое удивление вызвали попытки сельского головы зачем-то перевести обсуждение проблемы бездомных собак на безответственность владельцев собак домашних. "В соседних селах некоторые хозяева не хотят кормить своих собак – вот и отвязывают их на ночь. Они прибегают сюда, питаются здесь – а на утро возвращаются домой", - заявил Покрасен, игнорируя доводы жителей о том, что они точно знают, что собака, искалечившая ребенка, постоянно живет в селе.

Впрочем, корни проблемы, с которой столкнулись гавриловчане и о которой не хочет говорить сельский голова, лежат не в законодательной плоскости. Люди жалуются: в непосредственной близости от всех детских площадок, которые есть в селе, установлены открытые мусорные баки.

"По три-четыре дня, а то и до недели стоят эти баки переполненные. Вонь невероятная, тучи мух вокруг. И собаки все это растаскивают. Я сегодня утром наблюдала, как возле этой площадки они вывозили мусор еще до 5 утра – потому что узнали, что журналисты приедут. А так – никому до того мусора дела нет. Летом окна открыть невозможно, такой ужас творится", - жалуется одна из жительниц села.

Мы спросили у сельского головы Гавриловки, что ему мешает огородить или убрать мусорные контейнеры от детских площадок и своевременно вывозить мусор. Он обвинил во всем односельчан.

"Детская площадка появилась позже, чем баки поставили. Мы их уберем. Не проблема. Все равно в планах было менять на закрытые баки. Возможно, это и поможет – если люди не будут бросать свои пакеты с остатками пищи под баки... Говорите, по трое суток мусор не вывозится? Так это потому, что у нас заключен договор с Бородянкой, они больше не могут у нас брать, вывозят дважды в неделю... А баки – да, в планах переставить. Когда? Ну, решим вопрос.... Или обгородим. ЖЭК заработает денег – и обгородит. Правда, он у нас сейчас в стадии ликвидации", - сказал Покрасен.

Как оказалось, без внимания сельского головы остаются и стихийные свалки, расположенные вокруг села. Некоторые– даже под самым забором водозабора – переполнены свежим мусором.

И здесь уже проблема не только в том, что такие свалки создают условия для привлечения стай собак, но и в том, что существует риск загрязнения питьевой воды, подаваемой в Гавриловку. Но это уже – совсем другая история.

Разговор с сельским головой родителей пострадавшей Вики утешил мало.

"Мы подали заявление в полицию. Выложили, как все было. Обвинили в бездействии местные власти. В течение 10 дней, как нам сказали, будет какой-то результат. И я предупреждаю Покрасена: если никто ничего не будет делать – я этих собак сам лично буду утилизировать. И приносить им под сельсовет. Если наши дети им по-барабану – придется нам самим о них позаботиться. Но я это все так не оставлю. Если надо – дойду и до президента!", - обещает отец пострадавшей Вики Виктор Яцюк.

Сельский голова во время встречи публично пообещал: собаку, напавшего на Вику, заберут зооволонтеры, чтобы проследить за псом и убедиться, что он не болен бешенством. Но агрессивное животное до сих пор спокойно продолжает гулять по селу: днем - греет бока на облюбованном месте на сельском рынке, с наступлением сумерек – ошивается возле детской площадки.

Пес, напавший на Вику, днем отдыхает на сельском рынке

Его защищает закон. В отличие от детей. За изуродование которых, как оказалось, в селе Гавриловка отвечать некому.

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