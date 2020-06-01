Охматдет получил 3 тысячи ИФА-тестов из Швейцарии от Порошенко: первыми проверят детских врачей

Петр и Марина Порошенко передали в Национальную детскую специализированную больницу Охматдет три тысячи ИФА-тестов для определения наличия антител на коронавирус производства швейцарской компании Roche, 100 защитных костюмов и 20 пульсоксиметров.

Как отметила заместитель главного врача Марина Шкурко, в первую очередь будут протестированы сотрудники медицинского учреждения, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Это очень важно, поскольку рядом с ребенком, конечно, персонал должен быть здоровым. Будем тестировать не только врачей. Это будут и медицинские сестры, санитарки, другой персонал, который является касательным к детям. Также мы будем использовать тесты для родителей, у которых показания. Они часто хотят находиться рядом с детьми, и нам важно знать, что родители здоровы. Это предупредит занесение короновирусной болезни в больницу. До этого у нас ни одного случая среди наших пациентов не было. Мы имеем такой инфекционный контроль в больнице достаточно строгий, и, к счастью, ни одного случая у наших детей не было. Мы искренне благодарны вам", – сказала Шкурко.

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Пятый президент Петр Порошенко, в свою очередь, поблагодарил работников заведения за добросовестную работу.

"Я хочу поблагодарить весь медицинский коллектив Охматдета за ту героическую работу, которую вы делаете. Вы делаете чудо и спасаете жизни сотен маленьких пациентов, которые возвращаются к нормальной жизни и вообще живут, благодаря вам", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что решение закупить тесты Фонд Порошенко принял после того, как стало понятно, что масштабное тестирование украинцев на коронавирус, обещанное властями еще в марте, осталось только на уровне обещаний.

eurosolidarity.org

"Еще 20 марта на всю страну было отмечено, что в Украине в течение следующих 48 часов прибывает 10 млн тестов, и все будут завалены этими тестами, и все будет сделано. Как обычно это были пустые обещания, а те, что были несколько сотен завезены оказались некачественными, от них отказались во всем мире и их нельзя было использовать", – напомнил Порошенко.

Он отметил, что сначала необходимо тестировать врачей, и особенно детских врачей. "Ибо те, кто подходят к больным детям, особенно тем, кто болеет онкозаболеваниями, болезнями крови, доноров пациентов – безусловно в первую очередь и без каких-либо ограничений должны пользоваться высококачественными и быстрыми тестами. Я счастлив, что в Охматдете есть соответствующая лаборатория и будет достаточное количество тестов, которые могут использоваться", – отметил Порошенко.

eurosolidarity.org

"Когда мы встречали из Швейцарии эти тесты, мы сообщили, что в понедельник в День защиты детей будем у вас. И сегодня утром мы услышали, что к нашему приезду срочно из Министерства здравоохранения вчера в воскресенье прибежали и привезли еще и тесты от МОЗ. Правильно делаете. Мы будем вам давать список больниц, куда мы будем ехать, и обязательно чтобы вы завезли эти тесты. Я думаю, что хоть так, но мы точно должны сделать так, чтобы наши врачи были обеспечены. Потому врачи находятся сегодня на переднем крае борьбы. В течение последних 24 часов 79 врачей заболели коронавирусом, у 104 выявлены подозрения. В целом почти 5 тысяч врачей сейчас заболели. И без качественной системы тестирования мы обеспечить защиту не сможем", – заметил Порошенко.

Он отметил, что дополнительно к тестам Фонд передает также и 130 тысяч защитных костюмов и 3 тысячи пульсометров.

Как известно, общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в 2019 году составили около двухсот миллионов гривен. А в 2020 году более ста миллионов гривен было потрачено на борьбу с пандемией коронавируса. В частности, Фонд Порошенко вместе с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и обеспечение расходниками более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области партия "Европейская Солидарность" передала 500 костюмов в больницы от Фонда Порошенко и корпорации ROSHEN.