Огромный смерч пронесся над Херсонщиной. Впечатляющие фото и видео

Жителям Скадовска и Хорлов в Херсонской области удалось заснять крупные смерчи, которые пронеслись над их населенными пунктами.

Выложенные в соцсети фото и видео прокомментировал синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сначала ученый предположил, что видит водяной смерч.

Огромный смерч пронесся над Херсонщиной Facebook Игоря Кибальчича

“Ещё один смерч внушительных размеров, вероятно, водяной (waterspout), был замечен Дмитрием Рыжко в селе Хорлы, Херсонская область 3 июня. На фото видно, что вихрь начал формироваться над водной поверхностью и затем уже вышел непосредственно на побережье полуострова Горький Кут”, – написал метеоролог.

После детального изучения других видео природного явления Кибальчич изменил свое мнение и признал, что смерч оказался торнадо.

Над Херсонщиной пронесся торнадо Facebook Игоря Кибальчича

Над Херсонщиной пронесся торнадо Facebook Игоря Кибальчича

Над Херсонщиной пронесся торнадо Facebook Игоря Кибальчича

“После детального анализа других видеозаписей данного случая, оказалось, что это всё же смерч мезоциклонного происхождения (торнадо). Об этом, в частности, свидетельствует вращение материнского облака и небольшой вторичный вихрь, "танцующий" вокруг основной воронки”, – заключил синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая под Мелитополем пронесся огромный смерч.