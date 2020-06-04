Огромный смерч пронесся над Херсонщиной. Впечатляющие фото и видео
Жителям Скадовска и Хорлов в Херсонской области удалось заснять крупные смерчи, которые пронеслись над их населенными пунктами.
Выложенные в соцсети фото и видео прокомментировал синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Сначала ученый предположил, что видит водяной смерч.
“Ещё один смерч внушительных размеров, вероятно, водяной (waterspout), был замечен Дмитрием Рыжко в селе Хорлы, Херсонская область 3 июня. На фото видно, что вихрь начал формироваться над водной поверхностью и затем уже вышел непосредственно на побережье полуострова Горький Кут”, – написал метеоролог.
После детального изучения других видео природного явления Кибальчич изменил свое мнение и признал, что смерч оказался торнадо.
“После детального анализа других видеозаписей данного случая, оказалось, что это всё же смерч мезоциклонного происхождения (торнадо). Об этом, в частности, свидетельствует вращение материнского облака и небольшой вторичный вихрь, "танцующий" вокруг основной воронки”, – заключил синоптик.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая под Мелитополем пронесся огромный смерч.