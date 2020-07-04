Огромный кортеж Зеленского в Одессе попал на видео

Кирилл Лютый Общество 18:50, 4.07.2020

Президента Украины Владимира Зеленского во время рабочей поездки в Одессу сопровождал большой кортеж автомобилей.

Видео опубликовало местное издание "Думская" в Telegram-канале в субботу, 4 июля.

"Подумаешь – каких-то четыре бронированные машины, два бусика, две скорые и автомобиль сопровождения полиции. Ну, не велосипеды. Ну почти же", – сказано в сообщении.

Кортеж Зеленского в Одессе попал на видео
Кортеж Зеленского в Одессе попал на видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее кортеж Зеленского был замечен во время визита в Чернигов. Президента сопровождали около 15 машин.

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