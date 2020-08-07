Огромный астероид максимально приблизился к Земле: есть ли опасность

Потенциально опасный астероид 2009 PQ1 5 августа максимально приблизился к Земле на расстояние 13,2 млн км.

Размеры небесного тела, пересекающего орбиту нашей планеты, может составлять от 84 до 190 м, что сопоставимо с футбольным полем, пишут "Известия".

Это на порядок больше, чем габариты знаменитого челябинского метеорита (19,8 м), который упал на Землю 15 февраля 2013 года, вызвав обширные разрушения.

По словам экспертов, на этот раз он не представляет угрозы для нашей планеты. В следующий раз астероид 2009 PQ1 подлетит к Земле в 2137 году.

Как писал OBOZREVATEL ранее, астероид размером с футбольное поле несется к Земле.