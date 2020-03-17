Огромные штрафы и тюрьма: что предусмотрено новым "антикоронавирусным" законом

Штрафы и уголовная ответственность за нарушение правил карантина, удаленная работа и надбавки медикам – все это предусмотрено принятым Верховной Радой Украины законом, который направлен на противодействие коронавирусу COVID-19.

Подробнее об ужесточенных правилах на время карантина в Украине – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

За нарушение обсервации будет предусмотрена админответственность, а за умышленное заражение людей – уголовная ответственность.

Украинцы могут работать удаленно или идти в отпуск. Этот отпуск может быть оплачиваемый.

Медперсонал, который работает над ликвидацией коронавируса, будет получать надбавки.

Лекарства, которые закупаются для борьбы с заболеванием, освобождаются от уплаты ввозной пошлины и НДС.

Кабмин будет контролировать цены на лекарственные препараты, товары медназначения и социально значимые товары.

Законом запрещено отменять действие справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц. Запрет действует 30 дней.

Все физические лица-предприниматели (ФОП) будут освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

Действовать нормы будут в течение трех месяцев после опубликования закона.

Штрафы и тюрьма

В Административный кодекс внесли норму о штрафе за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм:

на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 34 000 гривен);

на должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов (34 000 – 170 000 гривен);

Штрафы за нарушение карантина

Уголовный кодекс предусматривает наказание за те же действия, что повлекли или заведомо могли повлечь распространение заболеваний – штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 54 000 гривен) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Те же деяния, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Уголовная ответственность за нарушение карантина

Отпуск и удаленная работа

Новым законом вводится право на дистанционную работу для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска.

Что касается работы органов, учреждений, предприятий, организаций, они имеют право менять режим работы и часы приема и обслуживания физических и юридических лиц, но с обязательным информированием населения об этом через веб-сайты и другие коммуникационные средства.

Надбавки медикам

Народные депутаты поручили Кабмину в течение недели установить дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно участвуют в работах по ликвидации заболевания среди людей Covid-19, в размере до 200 процентов заработной платы.

Медики

Надбавки будут выплачиваться на протяжении всего период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни. Также доплаты положены отдельным категориям работников, которые обеспечивают основные сферы жизнедеятельности.

Отмена пошлин и контроль цен

Законом предусматриваются следующие временные нормы:

проведение закупки товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных ЗУ "О государственных закупках";

стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавируса;

контроль со стороны Кабинета министров цен на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Отмена налогов

С 1 марта по 30 апреля физические лица-предприниматели (ФОП) освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Также в этот период законом запрещено штрафовать и начислять пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ и несвоевременное представление отчетности по ЕСВ.

Кроме того, документ предполагает:

отмену налога на коммерческую недвижимость и землю;

освобождение бизнеса от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства до 31 мая, за исключением нарушений в уплате НДС, акцизов и ренты;

отсрочку обязательного введения РРО для всех категорий "упрощенцев" на 3 месяца;

временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.

Украинцы, помимо прочего, после принятия закона будут освобождены от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля.

Отмена уплаты налогов

Социальные меры

В законе прописан запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица на период карантина и на 30 дней после его отмены. Кроме того, законом предусмотрен ряд мер, направленных на защиту прав и интересов внутренне перемещенных лиц.

Также запрещается привлекать к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в Государственную миграционную службу в связи с введением карантинных мероприятий.

Карантин в Украине

Кроме того, на период установления карантина запрещается прекращение или приостановление предоставления украинцам жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты в неполном размере, а также принудительное выселение из жилья.

Установлен запрет на проведение органами государственного контроля плановых мероприятий по осуществлению контроля в сфере хозяйственной деятельности.

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