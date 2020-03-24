Огромные штрафы и карт-бланш регионам: в Италии ужесточают карантин

В Италии собираются ужесточить наказание за нарушение карантинного режима и дать возможность региональным властям устанавливать более серьезные ограничения.

Как сообщает La Repubblica, 24 марта Совет министров соберется на заседание, где рассмотрят нововведения в карантинном режиме. Обсуждать будут два вопроса: как с помощью штрафов заставить итальянцев не покидать дома и как наладить работу региональной власти в условиях карантина.

Так, тем, кто не соблюдает запрет на движение, грозит штраф до 4000 евро. Также будет введена возможность остановки коммерческой деятельность на срок до 30 дней. Это говорит о том, что запрет на работу баров, ресторанов, парков и так далее может продлеваться несколько раз, вплоть до 31 июля.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте REUTERS

Касательно второго вопроса, Совет министров предоставит главам регионов с наибольшим распространением вируса возможность вводить более строгие карантинные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Италии готовятся к затяжному карантину из-за коронавируса. Местные СМИ пишут, что даже при самом позитивном варианте страна пробудет "на дому" до конца мая.

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