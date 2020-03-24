Главная Новости
24 марта • обновлено в 17:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Огромные штрафы и карт-бланш регионам: в Италии ужесточают карантин

807
Читать материал на украинском

В Италии собираются ужесточить наказание за нарушение карантинного режима и дать возможность региональным властям устанавливать более серьезные ограничения.

Как сообщает La Repubblica, 24 марта Совет министров соберется на заседание, где рассмотрят нововведения в карантинном режиме. Обсуждать будут два вопроса: как с помощью штрафов заставить итальянцев не покидать дома и как наладить работу региональной власти в условиях карантина.

Так, тем, кто не соблюдает запрет на движение, грозит штраф до 4000 евро. Также будет введена возможность остановки коммерческой деятельность на срок до 30 дней. Это говорит о том, что запрет на работу баров, ресторанов, парков и так далее может продлеваться несколько раз, вплоть до 31 июля.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

REUTERS

Касательно второго вопроса, Совет министров предоставит главам регионов с наибольшим распространением вируса возможность вводить более строгие карантинные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Италии готовятся к затяжному карантину из-за коронавируса. Местные СМИ пишут, что даже при самом позитивном варианте страна пробудет "на дому" до конца мая.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги