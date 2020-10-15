Огромную очередь скорых засняли возле больницы Киева. Фото

В сети обнародовали фото огромной очереди машин скорой помощи возле киевской городской клинической больницы №5.

Снимки обнародованы в Facebook-группе "Los Solomas. Киев". Отмечается, что в учреждение привозят людей с подозрением на коронавирус (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Киевская городская клиническая больница №5. Скорые везут людей с подозрением на COVID-19. Берегите себя, носите маски", – сказано в сообщении.

Указанная в сообщении больница расположена в Святошинском районе столицы, недалеко от станции метро "Святошин".

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что главная столичная больница для пациентов с COVID-19 – Александровская – заполнена почти на 100%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев с 19 октября останется в "желтой" зоне карантина.

Утром 15 октября в столице было зафиксировано 445 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в городе количество заражений достигло 28 957.