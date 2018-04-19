Ограничивает права: что украинцы думают о прописке

Почти половина (43%) украинцев считает, что институт прописки или регистрации ограничивает их право человека на свободу передвижения.

Таковы результаты опроса на тему "Нужен ли украинцам институт прописки и регистрации?", проведенного "Обозревателем".

Более трети проголосовавших в целом поддерживают прописку. 23% считают ее необходимой, так как она есть во всем мире. А по мнению 13% граждан прописка либо регистрация являются действенными способами контроля.

При этом каждый пятый (20%) опрошенный считает прописку очередным способом наживы и коррупции.

Отметим, "Обозреватель" проводит онлайн-опрос "Как решить вопрос с таборами ромов в Киеве?"