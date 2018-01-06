Ограничение скорости 50 км/ч: юрист предупредил о лазейке для лихачей

В Украине отсутствуют механизмы фиксации превышения скоростного режима транспортными средствами, поэтому за такое нарушение водителя невозможно привлечь к ответственности.

Об этом в эфире ObozTV заявил автоюрист Богдан Глядык, комментируя ограничение максимальной скорости автомобилей в населенных пунктах до 50 км/ч.

"С 2015 года в Украине нет ни одного водителя, который легально был бы привлечен к ответственности за превышение разрешенной скорости движения. Мы можем установить 10 км/ч в населенных пунктах, но пока не будет фиксации этой скорости, возможности привлечь к ответственности за нарушение такого требования ПДД, до тех пор никто не будет придерживаться этого скоростного режима. Ну установили 50 км/ч, но водители все знают, что никто не ведет фиксации", - отметил он.

По его словам, данная норма должна существенно повлиять на статистику смертей на дорогах.

"Действительно, мы можем говорить, что это уменьшение пропускной способности дороги, больше пробки. В данном случае 50 км/ч – это не для того, чтобы кто-то быстрее или позже добрался домой. Доказано, что на скорости 60 км/ч, когда сбивают человека, риск гибели составляет 80%, а при 50 км/год – 10%. То есть, речь идет о том, чтобы сохранить жизнь человека", - подчеркнул юрист.

При этом он добавил, что правила дорожного движения позволяют регулировать скоростной режим дорожными знаками.

Как сообщал "Обозреватель", в патрульной полиции заявили, что видеофиксацию нарушений ПДД введут в Украине в первом квартале 2018 года.