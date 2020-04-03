Ограничат передвижение и усилят карантин: в Минздраве украинцев предупредили о жестких мерах

В Украине для борьбы с коронавирусом будет предложено усилить карантинные меры и ограничить возможность передвижения людей.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на брифинге 3 апреля предупредил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, отметив, что это позволит уменьшить количество критических и летальных случаев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине "СВІДОК.info"

"Мы будем предлагать более жесткий карантин, мы будем предлагать ограничивать мобильность людей. Чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусной болезнью. Мы детально изучаем ситуацию в странах ЕС и прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины" – подчеркнул он.

По словам Ляшко, поэтому Минздрав настаивает на жестких мерах. Ведь расчеты показывают, что введение дополнительных мер изоляции, ограничивающих мобильность, позволит значительно уменьшить количество критических случаев и количество смертей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава Минздрава Максим Степанов также предупредил, что правительство готовится к усилению карантинных мер из-за коронавируса, чтобы не допустить сценариев Италии и Испании. Речь идет о введении комендантского часа и запрета передвигаться группами даже по двое.

Напомним, советник главы МВД Антон Геращенко писал, что пик эпидемии коронавируса в Украине может наступить в период с 15 по 25 апреля. В этой связи карантин может быть продолжен до 15 мая.

В свою очередь Ляшко ранее утверждал, что карантинные меры, которые были введены в Украине на упреждение, могут поспособствовать тому, чтобы пик эпидемии коронавируса в стране не наступил.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!