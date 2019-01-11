''Ограбление'' Киево-Печерской лавры: стало известно, что пропало

Во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре не было обнаружено восемь икон, деревянную чашу и крест.

Об этом заявил заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры, бывший член общественного совета при Министерстве культуры Украины Богдан Кожушко, передает "Радио Свобода".

По его словам, все пропавшие иконы были созданы в 19-м веке. При этом он добавил, что "в том списке, что мне предоставили, нет оценки стоимости пропавших вещей".

Отметим, накануне в Министерстве культуры сообщили, что в течение 1988-2000 годов Киево-Печерская лавра получила на хранение 829 предметов, но 10 из них загадочно исчезли.

Киево-Печерская лавра Известия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что из Киево-Печерской лавры могли вывезти все мощи святых, подменив их другими для сокрытия преступления.

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