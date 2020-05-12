"Боритесь – поборете": стало известно, как казаки преодолевали эпидемии

Несмотря на то, что слово "карантин" резко ворвалось в нашу жизнь только в этом году, разного рода ограничения, направленные на недопущение распространения особо опасных болезней существовали много веков подряд. Само слово происходит из итальянского языка и переводится как "40 дней". Однако самым известным и самым действенным методом борьбы с эпидемиями карантин был не только в Италии, но и в целом по всей Европе.

На территории Украины карантины тоже практикуют давно. Едва ли не самыми действенными и не самыми жесткими карантинные мероприятия были на Сечи. При содействии Мужественного бренда КОZАЦЬКА РАDА OBOZREVATEL подготовил рассказ о том, какими же были карантины у украинских казаков.

У казаков существовали свои способы противодействия эпидемиям volynua.com

Впервые что-то вроде современного карантина появилось еще во время эпидемии чумы, охватившей практически всю Европу в 14 веке. Эпидемия стремительно распространялась континентом. И довольно быстро люди поняли, что чуму принесли зараженные суда, прибывавшие в европейские порты из азиатских и африканских стран.

Среди охваченных чумой европейских городов отдельным островком здоровья достаточно долго оставалась Венеция. Впрочем, тогдашним венецианским правителям было понятно, что проникновение смертельной болезни на территорию города – вопрос времени. В отчаянной попытке предотвратить неотвратимое, городские власти ввели правило, согласно которому каждое судно, которое прибывало в венецианский порт, должно было перед тем в течение 40 дней простоять на якоре в море.

Изобретенный в Венеции способ противодействия эпидемии оказался весьма действенным. Поэтому его начали перенимать и в других городах и странах.

В свое время чума добралась и до нынешней территории Украины. И главная заслуга в том, что страшная болезнь не истребила большую часть наших предков, принадлежит казачеству.

В 1673 году Сечь понесла большие потери в результате эпидемии чумы. Уже тогда казацкая рада приняла решение об отделении зараженных куреней, что в то время было очень прогрессивным явлением. Но этот шаг не помог: эпидемия продолжала распространяться по территории Украины.

Когда началась Освободительная война, гетман Богдан Хмельницкий издал приказ об изоляции зараженных населенных пунктов. Приказ предусматривал серьезный "стимул" к соблюдению самоизоляции: на дорогах к изолированным селам и городкам устанавливали заградительные посты с виселицами. И всех, кто решался выйти из зараженной местности, сразу казнили.

Наказание на Сечи spadok.org.ua

В XVIII в. эпидемии продолжались. Особенно опустошительной была эпидемия 1750 года. По распоряжению кошевого атамана Сечи было увеличено количество постов, запрещено движение людей через перевоз на Днепре. Был разработан также план мероприятий по борьбе с эпидемией. Он предусматривал обязательное уведомление о новых случаях болезни, окружение зараженных населенных пунктов заставами с кострами. Больных выводили на огражденные пустоши, а их дома и вещи – сжигали. Посланцев и курьеров также задерживали на карантин, а привезенные ими письма трижды переписывали...

Но даже такие жесткие меры не помогли избежать эпидемии: количество умерших от чумы в Запорожье было значительной. Хотя в конце концов ее удалось преодолеть. Правда, всего на 10 лет.

В 1760 году возле Сечи скончались двое больных чумой чумаков, возвращавшихся из Крыма. Это положило начало новой эпидемии чумы. Кошевой атаман приказал немедленно закрыть все магазины, ветчины, мастерские. Также был издан приказ об особых мерах безопасности, увеличение количества застав и караулов. Все больные казаки, несмотря на зимние морозы, были переселены из Сечи в степь, где почти все они умерли. Это были довольно жесткие меры, но они себя оправдали: в декабре 1760 эпидемия утихла.

Всю документацию, которая приходила на Сечь, "обеззараживали", пронося над огнем свечи. Таким образом делалась определенная дезинфекция. Письма также могли вымачивать в уксусе и даже натирали чесноком. Пред прочтением кореспонденция обязательно отправлялась на "карантин" в так называемую "чумную кладовку" в канцелярии.

Несколько волн эпидемии научили казаков: надо что-то делать, чтобы не допустить возвращения чумы. Поэтому в известной степени карантинные мероприятия соблюдали в Запорожье и тогда, когда свидетельств о новой вспышке болезни не было. Так, прибывшие корабли двадцать дней стояли за версту от Сечи на карантине, а только потом получали разрешение на передвижение. Также для предупреждения эпидемий отходы в мусорных ямах козаки пересыпали известью.

Радио Свобода

Кроме общих мероприятий, осуществляемых казацкой старшиной, простые запорожцы также придерживались определенных требований, направленных на защиту их от инфекционных болезней. В частности, они обрабатывали свои рубашки и штаны, руки и ноги дегтем, что послужило своеобразной дезинфекцией. Лошадям также смазывали копыта и хвосты. Деготь был самым популярным дезинфектором того времени.

Еще одно средство дезинфекции - водка. Сразу после похорон умерших побратимов, казаки полностью обтирали водкой свое тело. Так же для дезинфекции использовали лук, различные ароматные травы. Дезинфицировать пытались тем, что пускали дым в дом, зараженные дома или шалаши сжигали вместе со всем имуществом. Дезинфекцией и лечением занимались так называемые деды-запорожцы - старые опытные казаки.

Понятно, что карантин и карантинные меры не были и не являются панацеей от распространения инфекционных болезней, но они до некоторой степени приостанавливают их распространение. Благодаря тому, что это в свое время поняли казаки на Сечи – на пути распространения холеры, чумы, тифа, даже вшей был поставлен серьезный барьер. И, что очень важно, за соблюдением карантинных правил очень пристально следили сами казаки, потому что понимали, что жизнь и здоровье – это основной приоритет во все времена и при любых обстоятельствах.