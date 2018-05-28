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Огонь полностью уничтожил маршрутку во Львове: появились фото и видео

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В понедельник, 28 мая, в Сыховском районе Львова загорелась и сгорела дотла городская маршрутка №42.

ЧП случилось около 16:30 на проспекте Красной Калины, 109, передает ZAXID.NET.

Отмечается, что водитель маршрутки заметил возгорание под капотом и сначала пытался потушить пожар самостоятельно. Пламя распространилось очень быстро, и он позвонил в пожарную службу.

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"Автотранспортное средство было припарковано вблизи конечной остановки, стояло без пассажиров. Когда на место прибыли пожарные, то маршрутка практически вся была охвачена огнем", - отметила пресс-секретарь главного управления ГСЧС Львовщины Кристина Авдеева.

Пожар ликвидировали через 15 минут после получения вызова, но к тому времени огонь успел полностью уничтожить маршрутку.

Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во Львове трамваи освободили от наличной оплаты.

Место
УкраинаЛьвов
Объекты
маршруткапожар
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