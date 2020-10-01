Огонь полностью уничтожил кладбище на Луганщине. Фото и видео

Юрий Сергиенко Общество 22:23, 1.10.2020 Обновлено: 22:38, 1.10.2020

В поселке Сиротино под Северодонецком Луганской области во время лесных пожаров полностью сгорело кладбище.

Снимки последствий пожара опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654". Также появилось и видео после происшествия (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Памятники обгорели от пожара.
Telegram "Харьков 1654"

На кадрах видно, как обгорели могилы, памятники и кресты.

Пожар затронул всю территорию кладбища.
Telegram "Харьков 1654"
Деревянные кресты сгорели.
Telegram "Харьков 1654"
Последствия пожара на кладбище.
Telegram "Харьков 1654"
Последствия пожара на кладбище.
Telegram "Харьков 1654"
Огонь вызвал обрушение деревьев.
Telegram "Харьков 1654"
Кладбище находится в Сиротино Луганской области.
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области в нескольких районах загорелись леса, зафиксировано 146 пожаров, из них 116 ликвидировано, огонь стал причиной взрывов боеприпасов в Станице Луганской. Также 11 человек погибли, 17 пострадали, 120 спасены.

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