Огненное зарево на небе: опубликовано красочное фото зимних Карпат

В сети опубликовали красочное фото рассвета, сделанное в украинских Карпатах на вершине горы Поп Иван.

Снимок в Facebook опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 8:15 02.01.2020р. На г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный 15 м/с. Порывы до 25 м/с. Температура окружающей среды -7°С", – говорится в сводке.

На фото показан рассвет в горах: яркое солнце, что всходит над заснеженными склонами. Похожий снимок был также сделан на горе днем ранее.

Фото за 2 января Facebook Черногорский ГПСП

Фото за 1 января Facebook Черногорский ГПСП

Как сообщал OBOZREVATEL, на горе Поп Иван в украинских Карпатах сфотографировали уникальное оптическое явление – брокенский призрак.

Отметим, что лишь в конце декабря Карпаты покрылись толстым слоем снега. Это первые за долгое время существенные зимние осадки, поскольку декабрь выдался аномально теплым.

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