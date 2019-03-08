Оружие — всем украинцам: ветеран АТО сделал громкое заявление

В Киеве можно купить всю линию армейского "Калашникова" и оформить это за полдня. Цены начинаются от 900 долларов в зависимости от модели.

Об этом в эфире ObozTV сказал ветеран АТО Евгений Яранцев. Он уверен, что легализация оружия спасет Украину от наступления РФ.

"С 2014 года все бойцы забирают оружие из АТО с собой. Я помню, как у меня кулаки сжимались от того, как горстка русских взяла 50-тысячный город без единого выстрела. Думаете, я сейчас это допущу? Знаете, сейчас, находясь в Киеве, АКСУ можно купить где-то за тысячу долларов, ПМ – за 900-1100, АКМ стоит 1200-1400. Оформить можно за полдня. Оружие нужно не только тем, кто живет в прифронтовой зоне, а вообще всем украинцам", – убежден он.

Яранцев отметил, что оружие нельзя запретить, ведь оно нужно. Легче не запрещать, а легализовать его, добавил ветеран.

"Меня удивляет, что на войне человеку доверяют любое оружие, а в 10 километрах от фронта – нет. Это глупости. Ветераны не выпустят стволы с рук. Их можно посадить за решетку, можно отбирать, но они все равно не выпустят. Легче легализовать оружие и еще 10 долларов взять за регистрацию", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, легализовать гражданское короткоствольное огнестрельное оружие обещает целый ряд кандидатов в президенты Украины. Среди них Анатолий Гриценко. Также этот пункт является в предвыборной программе Инны Богословской. Легализацию обещает и Юрий Деревянко.

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