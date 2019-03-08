|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Оружие — всем украинцам: ветеран АТО сделал громкое заявление

11.1тЧитать материал на украинском

В Киеве можно купить всю линию армейского "Калашникова" и оформить это за полдня. Цены начинаются от 900 долларов в зависимости от модели.

Об этом в эфире ObozTV сказал ветеран АТО Евгений Яранцев. Он уверен, что легализация оружия спасет Украину от наступления РФ.

"С 2014 года все бойцы забирают оружие из АТО с собой. Я помню, как у меня кулаки сжимались от того, как горстка русских взяла 50-тысячный город без единого выстрела. Думаете, я сейчас это допущу? Знаете, сейчас, находясь в Киеве, АКСУ можно купить где-то за тысячу долларов, ПМ – за 900-1100, АКМ стоит 1200-1400. Оформить можно за полдня. Оружие нужно не только тем, кто живет в прифронтовой зоне, а вообще всем украинцам", – убежден он.

Новости
''Россия найдет повод для вторжения'': Ницой призвала вооружить украинцев

Яранцев отметил, что оружие нельзя запретить, ведь оно нужно. Легче не запрещать, а легализовать его, добавил ветеран.

Оружие — всем украинцам: ветеран АТО сделал громкое заявление

"Меня удивляет, что на войне человеку доверяют любое оружие, а в 10 километрах от фронта – нет. Это глупости. Ветераны не выпустят стволы с рук. Их можно посадить за решетку, можно отбирать, но они все равно не выпустят. Легче легализовать оружие и еще 10 долларов взять за регистрацию", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, легализовать гражданское короткоствольное огнестрельное оружие обещает целый ряд кандидатов в президенты Украины. Среди них Анатолий Гриценко. Также этот пункт является в предвыборной программе Инны Богословской. Легализацию обещает и Юрий Деревянко.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЛегализация оружия в УкраинеЛегалізація зброї в УкраїніАТО на ДонбасіАТО на Донбассе
Персона
Евгений Яранцев
Место
Украина
Теги
оружиевойна
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
18
19
Смешно
61
Интересно
6
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пушненка Семен
Пушненка Семен
Надеюсь, что в ближайшее время, весь МИР повесит на Укроину метку, типа "Аномальная зона, человеку вход воспрещен!"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
с оружием или без оружия ,бендерлоги если увидят русского война бежать будет ну очень быстро .в пример вам Крым или мокряк и его волч… нет шакалья стая .
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Согласен!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наши блоги