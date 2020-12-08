Официальную статистику по COVID-19 в Украине нужно умножить на пять, – врач

Для того, чтобы узнать настоящее количество инфицированных коронавирусом в Украине, официальную статистику нужно умножить на четыре или на пять.

Такое мнение выразил главный врач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий, пишет "ТСН". По его словам, это связано с тем, что не все больные люди делают ПЦР-тесты.

"Я думаю, в среднем, можно умножать на 4 или 5. Если у нас официально была тысяча случаев за сутки, умножаем эту цифру на 5, потому что не все сделали ПЦР, и имеем 5 тысяч. А теперь представьте, что у нас не тысяча людей, а 14 тысяч, которые у нас сейчас официально есть. Умножаем эту цифру на 5, это будет 60 тысяч человек. Мы должны понимать, что это цифра в несколько раз больше", – сказал врач.

Жиравецкий отметил, что многие физически не могут заплатить 800 или 1000 гривен, чтобы самостоятельно сдать тест, а государство не делает тесты всем желающим.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 7 декабря Минздрав Украины сообщил о рекордно низком количестве новых больных COVID-19 за сутки. Последний раз такой низкий прирост новых больных коронавирусной инфекцией был зафиксирован почти месяц назад