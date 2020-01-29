Официальная позиция? Оккупанты признали Крым украинским: фотофакт

Издание "Крымская газета", которая выпускается под руководством подконтрольного России правительства, опубликовало сканворд, в котором назвало полуостров украино-татарским.
На это в Twitter обратила внимание пользователь RoksolanaToday&Крым, выложив соответствующее фото. Пункт сканворда сформулированный как "Украино-татарский полуостров" и предполагающий ответ из четырех букв.
"Думаю, это официальная позиция "министерства информации Крыма"! И так вопрос "Украинско-татарский полуостров? 4 буквы, вторая "Р", четвертая "М". Крым? Ага, он самый. Кто еще не знает?", – сказано под постом.
Twitter\RoksolanaToday&Крым
Отметим, что "Крымская газета" является официальным печатным органом "Совета министров Республики Крым".
Иллюстрация
ukrinform
"Крымская газета",учреждена правительством Крыма,в пятничном номере задала вопрос,чей Крым?— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) January 27, 2020
Думаю это официальная позиция министерства информации Крыма!
И так сканворд,вопрос Украинско-татарский полуостров? 4 буквы, вторая "Р", четвертая "М". КРЫМ?
ага-он самый
Кто еще не знает? pic.twitter.com/qLnbtA6F2A
Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Теперь под международные штрафы попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.
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