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29 января • обновлено в 03:42
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Официальная позиция? Оккупанты признали Крым украинским: фотофакт

1.1т
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Издание "Крымская газета", которая выпускается под руководством подконтрольного России правительства, опубликовало сканворд, в котором назвало полуостров украино-татарским.

На это в Twitter обратила внимание пользователь RoksolanaToday&Крым, выложив соответствующее фото. Пункт сканворда сформулированный как "Украино-татарский полуостров" и предполагающий ответ из четырех букв.

"Думаю, это официальная позиция "министерства информации Крыма"! И так вопрос "Украинско-татарский полуостров? 4 буквы, вторая "Р", четвертая "М". Крым? Ага, он самый. Кто еще не знает?", – сказано под постом.

Официальная позиция? Оккупанты признали Крым украинским: фотофакт

Twitter\RoksolanaToday&Крым

Отметим, что "Крымская газета" является официальным печатным органом "Совета министров Республики Крым".

Иллюстрация

Иллюстрация

ukrinform

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Теперь под международные штрафы попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Газета - от 2013 года.Когда Крым ещё был в дуркаина.
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