"Колокольчики тоталитаризма": офицеру ВСУ объявили выговор за критику Зеленского в Facebook

Офицеру Вооруженных сил Украины объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.

Соответствующий документ с подписью командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сирского опубликовала юристка, общественный активист Анна Пашкина на своей странице в Facebook. Позже скандальный приказ и сам пост о нем исчезли с ее страницы.

"Между тем, военному объявили "строгий выговор" за пост в Facebook с критикой Владимира Зеленского как президента. Там далеко еще до тоталитаризма?" – возмутилась Пашкина.

Примечательно, что решение командования в отношении майора, который критично высказался о Зеленском, было принято на основе доноса, написанного сержантом ВСУ.

Донос на офицера ВСУ Facebook Анны Пашкиной

ВСУ и Зеленский

"За нарушение военной дисциплины и ненадлежащее соблюдение требований статьи 49 Закона Украины "Об Уставе внутренней службы ВСУ" и статьи 4 Закона Украины "О Дисциплинарном уставе ВСУ", на офицера отделения информационного противодействия оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ майора... наложить дисциплинарное взыскание – строгий выговор", – сказано в приказе командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Офицеру ВСУ объявили строгий выговор за пост о Зеленском Facebook Анны Пашкиной

Офицеру ВСУ объявили строгий выговор за пост о Зеленском Facebook Анны Пашкиной

Скандал возмутил многих украинцев, и они забили тревогу, поскольку увидели в нем отголоски тоталитарных методов борьбы с инакомыслием.

"Такая реакция – это явно колокольчики тоталитаристских замашек. И эти колокольчики звонят все чаще", "Трудно это осознать", "Это треш. Очередные колокольчики тоталитаризма", "Вы так, мальчики, далеко зайдете, пружина же имеет предел сжатия", "Главное правило диктатуры – ограничить доступ к свободной информации и сделать информационный фон, нужный власти! Я вас всех поздравляю – у нас уже диктатура "зеленых человечков", "Так это означает, что рта нельзя раскрывать?! Назад в прошлое?! Советские законы снова?!" – негодуют украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

выступая на круглом столе, полковник Алексей Ноздрачев заявил, что ВСУ якобы готовы реинтегрироваться с российскими оккупантами и террористами "Л/ДНР", но этому мешают ветераны.

Его слова вызвали волну возмущения среди защитников Украины и патриотов.

В Генштабе ВСУ заверили, что заявление Ноздрачева не является официальной позицией военного ведомства.

Сам Ноздрачев сначала заявил, что его слова вырвали из контекста, а затем записал видеообращение с извинениями.

Позже стало известно, что на время расследования Ноздрачева отстранили от должности.

В итоге Главное управление Военной службы правопорядка ВСУ провело расследование по факту высказываний Ноздрачева и приняло решение понизить его в должности, но без понижения в звании и увольнения.

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