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30 января • обновлено в 11:42
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"Колокольчики тоталитаризма": офицеру ВСУ объявили выговор за критику Зеленского в Facebook

9.5т
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Офицеру Вооруженных сил Украины объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.

Соответствующий документ с подписью командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сирского опубликовала юристка, общественный активист Анна Пашкина на своей странице в Facebook. Позже скандальный приказ и сам пост о нем исчезли с ее страницы.

"Между тем, военному объявили "строгий выговор" за пост в Facebook с критикой Владимира Зеленского как президента. Там далеко еще до тоталитаризма?" – возмутилась Пашкина.

Примечательно, что решение командования в отношении майора, который критично высказался о Зеленском, было принято на основе доноса, написанного сержантом ВСУ.

Донос на офицера ВСУ

Донос на офицера ВСУ

Facebook Анны Пашкиной

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ВСУ и Зеленский

ВСУ и Зеленский

"За нарушение военной дисциплины и ненадлежащее соблюдение требований статьи 49 Закона Украины "Об Уставе внутренней службы ВСУ" и статьи 4 Закона Украины "О Дисциплинарном уставе ВСУ", на офицера отделения информационного противодействия оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ майора... наложить дисциплинарное взыскание – строгий выговор", – сказано в приказе командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Офицеру ВСУ объявили строгий выговор за пост о Зеленском

Офицеру ВСУ объявили строгий выговор за пост о Зеленском

Facebook Анны Пашкиной

Офицеру ВСУ объявили строгий выговор за пост о Зеленском

Офицеру ВСУ объявили строгий выговор за пост о Зеленском

Facebook Анны Пашкиной

Скандал возмутил многих украинцев, и они забили тревогу, поскольку увидели в нем отголоски тоталитарных методов борьбы с инакомыслием.

"Такая реакция – это явно колокольчики тоталитаристских замашек. И эти колокольчики звонят все чаще", "Трудно это осознать", "Это треш. Очередные колокольчики тоталитаризма", "Вы так, мальчики, далеко зайдете, пружина же имеет предел сжатия", "Главное правило диктатуры – ограничить доступ к свободной информации и сделать информационный фон, нужный власти! Я вас всех поздравляю – у нас уже диктатура "зеленых человечков", "Так это означает, что рта нельзя раскрывать?! Назад в прошлое?! Советские законы снова?!" – негодуют украинцы.

Офицеру ВСУ объявили выговор за критику Зеленского

Офицеру ВСУ объявили выговор за критику Зеленского

Офицеру ВСУ объявили выговор за критику Зеленского

Офицеру ВСУ объявили выговор за критику Зеленского

Офицеру ВСУ объявили выговор за критику Зеленского

Офицеру ВСУ объявили выговор за критику Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский Александр Сирский
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Facebook
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Комментарии
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Технар Олександр
Технар Олександр
Ліберальна демократія плавно переходить в ліберальний тоталітаризм. При цьому зберігається видимість демократії. В Росії цей процес завершився, ліберальний тоталітаризм вже сформувався, в Україні ліберальний тоталітаризм на стадії формування. Лібералізм, як ідеологія, вже відходить в минуле, находиться в стадії глибокої кризи, з ціллю самозбереження ліберальна система використовує тоталітарні методи. Ліберали, які прийшли до влади в Україні, виявилися не здатними успішно керувати державою, а тому для збереження при владі застосовують тоталітарні методи.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Офицер не может "критиковать" главнокомандующего! Армия без субординации - это вооруженная бaндa. Если у офицера в одном месте не держится - пусть выходит в отставку и критикует на здоровье
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Кристина Стефанова, квочка, что ты знаешь о субординации?
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Цинизм власти вполне понятен! Чуть что - помогут "братья по оружию".
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