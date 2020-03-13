Майор ВСУ Роман Ковалев, который ранее получил выговор за критику президента Владимира Зеленского, пожаловался, что его хотят перевести на более низкую должность. К тому же она не соответствует уровню его подготовки.
О сложившейся ситуации офицер рассказал на своей странице в Facebook. По словам Ковалева, Украина в рамках перехода к стандартам НАТО провела организационные мероприятия, в результате которых некоторое должности в ВСУ были сокращены. В их перечне оказалась и та, которую занимает он.
"Поэтому, согласно законам Украины, государство должно позаботиться о то, чтобы я не пострадал от таких реформ, и обеспечить максимально возможную поддержку меня и моей семьи в поисках равнозначной должности. Эта обязанность определена в ряде нормативных документов. Так что именно у государства должна болеть голова, как обеспечить права майора и гражданина Ковалева, еще и переселенца!" – написал майор.
Однако, добавил Ковалев, зная о сокращении своей должности, он заранее самостоятельно нашел себе равнозначную должность в Центре морального-психологического обеспечения ВСУ
Майору Ковалеву отказали в переведении на новую должность
Facebook Романа Ковалева
Майору Ковалеву отказали в переведении на новую должность
Facebook Романа Ковалева
"И до дня, когда в сети появилась копия приказа о моем наказании за критику президента Зеленского, все было спокойно и шло по плану. Окончательное решение относительно моего перевода в Центр МПО (куда я желал перевестись) должен был принять начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Хомчак или его первый заместитель. На сегодня решение ими до сих пор не принято. По крайней мере мне об этом ничего не известно", – рассказал Ковалев.
По словам офицера, в переводе ему отказал генерал-лейтенант по фамилии Грунтковский, который находился в процессе оформления на пенсию. Также майор ВСУ уточнил, что он имеет право занимать желаемую должность, ведь имеет подобный опыт работы и, к тому же, прошел три специальных учебных курса НАТО, за которые государство заплатило немалые деньги.
Роман Ковалев
"Игнорируя требования документов, генерал-лейтенант Сирский (командующий Сухопутных войск ВСУ. – Ред.) не предложил полагающиеся мне равнозначные должности и пытается перевести меня с понижением в город Бахмут. То есть, внимание, среди 250 000 должностей в ВСУ, по утверждению генерал-лейтенанта Сирского, нет ни одной вакантной равнозначной моей должности! При этом по моему требованию предоставить мне соответствующий документ, где бы это было зафиксировано, мне было отказано и сказано, что им нет смысла меня обманывать. То есть я должен просто поверить наперсточникам", – возмутился Ковалев и пригрозил должностным лицам судом за нарушение своих прав.
Как сообщал OBOZREVATEL:
офицеру ВСУ, майору Роману Ковалеву объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.
Оказалось, что конфликт между ними вспыхнул еще в августе 2019 года. Тогда глава государства даже обозвал военнослужащего "треплом".
После этого Ковалев решил обратиться в суд, заявив, что его ограничивают в правах и свободах как гражданина.
Иск касается нарушения права на свободу слова командующим сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Сирским.
Вскоре офицер рассказал, что после разгоревшегося скандала командование Сухопутных войск ВСУ усилило на него давление.
Кроме того, он опубликовал документ, согласно которому военнослужащим в Украине хотят ограничить доступ к социальным сетям.
Офицер поблагодарил украинцев за поддержку, однако признался, что несмотря на это, "скандал" только набирает обороты, ведь командование прибегает к давлению не только на него, но и на его сослуживцев.
Также Ковалев рассказал, что после скандала с выговором он попал в госпиталь, где медики попытались подделать данные о его самочувствии и выписали раньше времени.
28 февраля он пришел поговорить с начальником кардиоревматологии Галиной Спасской и хотел записать их разговор на телефон. Однако начальник юридической службы госпиталя подполковник Андрей Кузьминец забрал у Ковалева телефон и перешел на угрозы с рукоприкладством.
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