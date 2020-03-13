Майор ВСУ Роман Ковалев, который ранее получил выговор за критику президента Владимира Зеленского, пожаловался, что его хотят перевести на более низкую должность. К тому же она не соответствует уровню его подготовки.

О сложившейся ситуации офицер рассказал на своей странице в Facebook. По словам Ковалева, Украина в рамках перехода к стандартам НАТО провела организационные мероприятия, в результате которых некоторое должности в ВСУ были сокращены. В их перечне оказалась и та, которую занимает он.

"Поэтому, согласно законам Украины, государство должно позаботиться о то, чтобы я не пострадал от таких реформ, и обеспечить максимально возможную поддержку меня и моей семьи в поисках равнозначной должности. Эта обязанность определена в ряде нормативных документов. Так что именно у государства должна болеть голова, как обеспечить права майора и гражданина Ковалева, еще и переселенца!" – написал майор.

Однако, добавил Ковалев, зная о сокращении своей должности, он заранее самостоятельно нашел себе равнозначную должность в Центре морального-психологического обеспечения ВСУ

Майору Ковалеву отказали в переведении на новую должность Facebook Романа Ковалева

Майору Ковалеву отказали в переведении на новую должность Facebook Романа Ковалева

"И до дня, когда в сети появилась копия приказа о моем наказании за критику президента Зеленского, все было спокойно и шло по плану. Окончательное решение относительно моего перевода в Центр МПО (куда я желал перевестись) должен был принять начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Хомчак или его первый заместитель. На сегодня решение ими до сих пор не принято. По крайней мере мне об этом ничего не известно", – рассказал Ковалев.

По словам офицера, в переводе ему отказал генерал-лейтенант по фамилии Грунтковский, который находился в процессе оформления на пенсию. Также майор ВСУ уточнил, что он имеет право занимать желаемую должность, ведь имеет подобный опыт работы и, к тому же, прошел три специальных учебных курса НАТО, за которые государство заплатило немалые деньги.

Роман Ковалев

"Игнорируя требования документов, генерал-лейтенант Сирский (командующий Сухопутных войск ВСУ. – Ред.) не предложил полагающиеся мне равнозначные должности и пытается перевести меня с понижением в город Бахмут. То есть, внимание, среди 250 000 должностей в ВСУ, по утверждению генерал-лейтенанта Сирского, нет ни одной вакантной равнозначной моей должности! При этом по моему требованию предоставить мне соответствующий документ, где бы это было зафиксировано, мне было отказано и сказано, что им нет смысла меня обманывать. То есть я должен просто поверить наперсточникам", – возмутился Ковалев и пригрозил должностным лицам судом за нарушение своих прав.

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