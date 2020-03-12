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12 марта • обновлено в 11:27
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Сивохо обвинили в нарушении карантина из-за коронавируса

2.3т
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Офицер запаса, волонтер, журналист и блогер Мирослав Гай заявил, что, организовывая презентацию Национальной платформы примирения и единства в период объявленного в стране карантина, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подвергает опасности заражения коронавирусом Covid-19 ее участников.

"Таким образом Сивохо нарушает карантин, не думая о том, что во время этой презентации много людей может заразиться вирусом Covid-19", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По мнению офицера, необходимо беспокоиться не столько по поводу сути предлагаемой платформы, сколько о том, чтобы "на входе всем были розданы медицинские маски". "Я уверен, что их не будет", – спрогнозировал Гай.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

"Сегодня, когда мир охватила пандемия коронавируса Covid-19, я рекомендую всем заботиться о личной гигиене. Особенно это касается случаев контакта с Сивохо и его заявлений. Потому что, кроме обычной медицинской гигиены, есть еще и гигиена информационная. Ее тоже следует придерживаться, чтобы в случае чего не подцепить какой-то "вирус", – предупредил волонтер.

Как писал OBOZREVATEL, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. 12 марта он организовывает презентацию Национальной платформы примирения и единства.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Эксклюзив
Персоны
Мирослав Гай Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
сивохо нужно переместить на карантин на нары-там его место!
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
xуеслав гей просто сосет теплую сперму и плюет ей в рота жене и детям
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацист Гай тебе какая разница, за преступления народ Донбасса тебя закопает, или собаки удобрят какашками?))
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