Сивохо обвинили в нарушении карантина из-за коронавируса

Офицер запаса, волонтер, журналист и блогер Мирослав Гай заявил, что, организовывая презентацию Национальной платформы примирения и единства в период объявленного в стране карантина, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подвергает опасности заражения коронавирусом Covid-19 ее участников.

"Таким образом Сивохо нарушает карантин, не думая о том, что во время этой презентации много людей может заразиться вирусом Covid-19", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По мнению офицера, необходимо беспокоиться не столько по поводу сути предлагаемой платформы, сколько о том, чтобы "на входе всем были розданы медицинские маски". "Я уверен, что их не будет", – спрогнозировал Гай.

Сергей Сивохо

"Сегодня, когда мир охватила пандемия коронавируса Covid-19, я рекомендую всем заботиться о личной гигиене. Особенно это касается случаев контакта с Сивохо и его заявлений. Потому что, кроме обычной медицинской гигиены, есть еще и гигиена информационная. Ее тоже следует придерживаться, чтобы в случае чего не подцепить какой-то "вирус", – предупредил волонтер.

Как писал OBOZREVATEL, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. 12 марта он организовывает презентацию Национальной платформы примирения и единства.

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