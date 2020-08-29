Офицер ВСУ сообщил о смерти двух российских оккупантов на Донбассе

За минувшие сутки, 28 августа, потери российских оккупантов на Донбассе составили два человека.

Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штрилиц) Штефан.

Он отметил, что оккупанты скончались в результате подрыва НВУ в пределах своих позиций.

"Потери российско-оккупационных войск 28.08.2020 составили 2 человека: Безвозвратные (200) – 2 (1 – 1 омсбр, не боевые, подрыв на НВУ в пределах своих позиций). Дополнительно информация уточняется", – говорится в сообщении.

Потери оккупантов за 28 августа Анатолий Штирлиц в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вооруженные формирования России за минувшие сутки, 28 августа, ни разу не нарушилирежим прекращения огня на Донбассе.

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