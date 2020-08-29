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Офицер ВСУ сообщил о смерти двух российских оккупантов на Донбассе

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
15,7 т.
Оккупанты понесли потери на Донбассе

Оккупанты понесли потери на Донбассе. comments.ua

За минувшие сутки, 28 августа, потери российских оккупантов на Донбассе составили два человека.

Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штрилиц) Штефан.

Он отметил, что оккупанты скончались в результате подрыва НВУ в пределах своих позиций.

"Потери российско-оккупационных войск 28.08.2020 составили 2 человека: Безвозвратные (200) – 2 (1 – 1 омсбр, не боевые, подрыв на НВУ в пределах своих позиций). Дополнительно информация уточняется", – говорится в сообщении.

Потери оккупантов за 28 августа

Потери оккупантов за 28 августа Анатолий Штирлиц в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вооруженные формирования России за минувшие сутки, 28 августа, ни разу не нарушилирежим прекращения огня на Донбассе.

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УкраинаВойна на ДонбассеАнатолий Штефан
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