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3 марта • обновлено в 04:05
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Офицер показал, как Россия в Крыму уродует детей. Фото

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Офицер ВСУ Анатолий Штефан показал фото детей из оккупированного Россией украинского полуострова Крым, которые становятся жертвами пропаганды.

Снимки были опубликованы на странице военного в Telegram. Детей в военной форме учат управляться с оружием.

"Оккупированный Крым… Милитаризация и агрессивная пропаганда детей и молодежи на конвейере. Правозащитные детские мировые организации молчат", – прокомментировал фотографии офицер.

Офицер ВСУ показал, как Россия в Крыму уродует детей

Офицер ВСУ показал, как Россия в Крыму уродует детей

Twitter Анатолий Штефан

Офицер ВСУ показал, как Россия в Крыму уродует детей

Офицер ВСУ показал, как Россия в Крыму уродует детей

Twitter Анатолий Штефан

Офицер ВСУ показал, как Россия в Крыму уродует детей

Офицер ВСУ показал, как Россия в Крыму уродует детей

Twitter Анатолий Штефан

Офицер ВСУ показал, как Россия в Крыму уродует детей

Офицер ВСУ показал, как Россия в Крыму уродует детей

Twitter Анатолий Штефан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная Бондаренко оправдала оккупацию Крыма Россией.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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