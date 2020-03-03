Офицер показал, как Россия в Крыму уродует детей. Фото

Офицер ВСУ Анатолий Штефан показал фото детей из оккупированного Россией украинского полуострова Крым, которые становятся жертвами пропаганды.

Снимки были опубликованы на странице военного в Telegram. Детей в военной форме учат управляться с оружием.

"Оккупированный Крым… Милитаризация и агрессивная пропаганда детей и молодежи на конвейере. Правозащитные детские мировые организации молчат", – прокомментировал фотографии офицер.

Офицер ВСУ показал, как Россия в Крыму уродует детей Twitter Анатолий Штефан

Офицер ВСУ показал, как Россия в Крыму уродует детей Twitter Анатолий Штефан

Офицер ВСУ показал, как Россия в Крыму уродует детей Twitter Анатолий Штефан

Офицер ВСУ показал, как Россия в Крыму уродует детей Twitter Анатолий Штефан

Окупований Крим...

Мілітаризація та агресивна пропаганда дітей та молоді на конвеєрі. Правозахисні дитячі світові організації мовчать.

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🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/ZbwfjyRgrE — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) March 2, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная Бондаренко оправдала оккупацию Крыма Россией.

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