Офис президента с Баумом будут курировать большую стройку - это миллиарды из бюджета

Катерина Коберник Общество 22:44, 23.06.2020 Обновлено: 22:50, 23.06.2020

Удивительный орган — Офис президента. Говорят, просто офис, канцелярия. Так сильно канцелярия, что даже люстрация не должна касаться — мелкие люди. Но раньше Офис (вместе с известным меценатом и знатоком казино Баумом) курировал "гуманитарную помощь" по коронавирусу, которая и не гуманитарная, и не помощь. Теперь канцелярия будет курировать большую стройку. И это вам не гуманитарка за деньги бизнеса. Это миллиарды бюджетных денег. И все под контроль одной канцелярии. Надеюсь, у мецената Баума уже есть строительная фирма, которую он, как и благотворительный фонд, прикупил у кого-то недавно. Или по этой теме у Офиса будут "другие любимые авторы"?

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