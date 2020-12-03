Овощной сканворд от Офиса президента рассмешил украинцев

Офис президента нарвался на критику в сети из-за совета украинцам употреблять в пищу больше овощей.

Так, на странице ОП в Facebook 2 декабря появился репост сообщения, опубликованного Центром общественного здоровья Украины. Пресс-служба последнего запустила марафон здоровых привычек и прикрепила к посту сканворд, где нужно найти названия овощей. ЦОЗ призвал разнообразить свой рацион этими продуктами.

"Чтобы иметь крепкое здоровье, человеку желательно ежедневно употреблять более 300 граммов овощей. Это еще один полезный совет, который дают организаторы марафона здоровых привычек", – написали в Офисе президента, призвав присоединиться к инициативе.

В комментариях пользователи пошутили, что страница ОП превратилась в газету, или же сотрудники ведомства "нашли подработку".

"Скоро пойдут новогодние рецепты. Можно подписываться на колонку", "Давайте еще гадание на картах, кофейной гуще, астрологические прогнозы на неделю", – пошутили подписчики.

Некоторые указали на высокие цены овощей и низкие уровни зарплат и пенсий украинцев. "Да, авокадо очень полезен. Пенсию подняли на 57 гривен. Как раз на одно авокадо", – написал один из пользователей.

Журналист Тарас Березовец отметил, что "забавный сканворд" на странице ОП появился как раз после разгоревшегося скандала с обвинениями НАБУ в сторону Офиса генерального прокурора. "Видимо, это от стресса", – пошутил Березовец.

Полное сообщение ОП:

О пользе фруктов и овощей в холодное время года можно почитать в материале OBOZREVATEL по ссылке.