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15 марта • обновлено в 17:26
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Офис президента обнародовал видеоинструкцию для больных

1.8т
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Офис президента Украины обнародовал видеоролик с рекомендациями тем, у кого есть симптомы ОРВИ.

Ролик опубликован на странице ОПУ в Facebook.

Тем, у кого есть симптомы ОРВИ, в нем рекомендуют оставаться дома и звонить семейному врачу. Если же температура выше 38 градусов и трудно дышать, стоит вызвать скорую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, выявить наличие коронавируса COVID-19 в организме человека можно с помощью экспресс-тестов и ПЦР-исследования.

О том, какие из них есть в наличии в нашей стране и как они работают, рассказал исполняющий обязанности председателя Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
грипп и ОРВИ Офис президента видео
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Т е до 38 градусов лечить не надо. Или будет лечить семейный врач по телефону. Ага. У меня в штатах так внучку по телефону почти две недели лечили. Повезли в госпиталь (у них нет поликлиник от слова СОВСЕМ) - у ребенка в 4 годика оказалось воспаление лёгких. Короче у власти от Сороса очередное задание - максимально сократить поголовье, тому и вирус с репатриантами из Италии завозят. Все идёт по плану, Слава Майдану.
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