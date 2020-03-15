Офис президента Украины обнародовал видеоролик с рекомендациями тем, у кого есть симптомы ОРВИ.

Ролик опубликован на странице ОПУ в Facebook.

Тем, у кого есть симптомы ОРВИ, в нем рекомендуют оставаться дома и звонить семейному врачу. Если же температура выше 38 градусов и трудно дышать, стоит вызвать скорую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, выявить наличие коронавируса COVID-19 в организме человека можно с помощью экспресс-тестов и ПЦР-исследования.

О том, какие из них есть в наличии в нашей стране и как они работают, рассказал исполняющий обязанности председателя Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин.

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