Офис президента нашел способ, как избавиться от неудобных петиций назойливых граждан

Петиции – популярный в развитых странах способ так называемой электронной демократии, волеизъявления граждан в форме поддержки тех или иных обращений к первым лицам государства. В Украине электронные петиции к президенту закреплены на законодательном уровне и действуют с 2015 года. Однако к концу 2020 года власть, похоже, нашла способ, как избавится от назойливых граждан с их требованиями или предложениями.

Украинское законодательство определяет электронную петицию как коллективное обращение в электронной форме к субъекту властных полномочий в виде текста жалобы или предложения. Электронная петиция подается и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 23-1 Закона Украины "Об обращении граждан". С электронными петициями граждане могут обратиться к президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины или органу местного самоуправления. Логично, что самым популярным видом электронной демократии среди украинцев является петиция к Президенту. Такая петиция рассматривается в особом порядке при условии сбора в ее поддержку не менее 25 000 подписей граждан в течение не более чем трех месяцев со дня публикации петиции. Для того чтобы проголосовать, нужно было зарегистрироваться, пройти идентификацию по своему уникальному налоговому номеру.

С начала президентства Владимира Зеленского на сайте ОПУ зарегистрировали 21 тысячу 127 петиций. Большинство из них (19 тысяч 448 или 92,1%) необходимого количество голосов для рассмотрения не набрали. Получили ответ президента только 77 петиций (0,4%), еще 3 петиции сейчас на рассмотрении. Это по состоянию на начало ноября этого года. Однако потом что-то пошло не так.

После скандала с непонятно куда девшимися голосами под петицией за отставку директора НАБУ Сытника (тогда петиция набрала 27 000 голосов, но на счетчике засчитанных почему-то оказалось только 17 000, а СМИ зафиксировали, как голоса просто списываются через день), стали происходить довольно странные вещи. 17.11.2020 без каких-либо уведомлений на сайте пропала традиционная форма регистрации новых аккаунтов. Пропала также форма входа для ранее зарегистрированных аккаунтов. Это все произошло без каких-либо объявлений и предупреждений пользователям. Теперь авторизация проходит через приложение "Дія". И доступна она только клиентам определенных банков. Если вы не являетесь их клиентом, об электронной демократии можете забыть.

Но зарегистрироваться, проголосовать или подать петицию не смогут не только новые пользователи. Традиционный доступ к петициям был закрыт для всех сотен тысяч ранее зарегистрированных пользователей. Теперь, если вы вдруг осмелитесь высказать свое мнение на сайте обращений к президенту (а такое право, напомним, закреплено законом Украины), вы должны быть клиентом определенных банков или иметь электронную подпись, а также предоставить сомнительно защищенному государственному сайту свои персональные данные – Bank ID.

Почему это опасно? В мае этого года сервис “Дія” заподозрили в утечке данных миллионов украинцев, которые мошенники продают в Telegram. Но вернемся собственно к петициям: как никак не анонсированные нововведения повлияли на право украинцев обратиться к президенту. Статистика последнего месяца показывает, что такие действия Офиса президента радикально сократили количество людей, готовых воспользоваться возможностью подавать коллективные обращения главе державы. Так с 17.11.2020 по 13.12.2020 на сайте было зарегистрировано 440 петиций. И количество голосов под ними разительно отличается от петиций, поданных с момента запуска сервиса и до 17 ноября.

Так первая петиция, поданная согласно новому порядку авторизации, собрала всего 4303 голоса, вторая –2039. А начиная с седьмой петиции количество подписей стремительно падает от 290 до 1 голоса под последней петицией. Такими темпами ни одна петиция никогда не наберет 25 000 голосов. Президент может спать спокойно: неудобные граждане с неудобными вопросами больше никогда не потревожат его покой.