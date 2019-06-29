"Слышно хруст скреп": постановка об однополой любви в Крыму разозлила россиян. Видео

На молодежном форуме "Таврида" в аннексированном Крыму показали скандальную постановку, в которой девушки поцеловались друг с другом и показали обнаженную грудь.

Автором спектакля выступила театральная лаборатория Gogol School. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах группа студенток, разбившись на пары, целуется под песню "Трава у дома" группы "Земляне".

Скриншот из видео

Также на сцене показали имитацию поцелуя между двумя юношами. Завершился спектакль тем, что девушки облили себя водой и через футболки была видна их голая грудь.

Пользователи бурно отреагировали на постановку. "Я представляю, как там подгорало", "Сейчас начнется лютый скрепный вой изо всех утюгов", "Соловей и Скабеева, аппорт", "Слышно хруст скреп", – написали в комментариях.

При этом, в российских СМИ с обвинениями ждать не заставили – театралов тут же припугнули нарушением закона о запрете пропаганды гомосексуализма в России. Присоединился к ним и глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин, который обозвал подонками авторов идеи.

На молодёжном форуме "Таврида" в Крыму, который организует Росмолодежь, театральная лаборатория Gogol School завершила так свой спектакль



Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не вздумайте нас приглашать pic.twitter.com/gjt4YkRU70 — Лентач (@oldLentach) 28 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Владивостоке одиннадцатиклассники устроили БДСМ-вечеринку в школе.

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