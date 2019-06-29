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"Слышно хруст скреп": постановка об однополой любви в Крыму разозлила россиян. Видео

1.8тЧитать материал на украинском

На молодежном форуме "Таврида" в аннексированном Крыму показали скандальную постановку, в которой девушки поцеловались друг с другом и показали обнаженную грудь.

Автором спектакля выступила театральная лаборатория Gogol School. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах группа студенток, разбившись на пары, целуется под песню "Трава у дома" группы "Земляне".

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"Слышно хруст скреп": постановка об однополой любви в Крыму разозлила россиян. Видео

Скриншот из видео

Также на сцене показали имитацию поцелуя между двумя юношами. Завершился спектакль тем, что девушки облили себя водой и через футболки была видна их голая грудь.

Пользователи бурно отреагировали на постановку. "Я представляю, как там подгорало", "Сейчас начнется лютый скрепный вой изо всех утюгов", "Соловей и Скабеева, аппорт", "Слышно хруст скреп", – написали в комментариях.

"Слышно хруст скреп": постановка об однополой любви в Крыму разозлила россиян. Видео
"Слышно хруст скреп": постановка об однополой любви в Крыму разозлила россиян. Видео
"Слышно хруст скреп": постановка об однополой любви в Крыму разозлила россиян. Видео
"Слышно хруст скреп": постановка об однополой любви в Крыму разозлила россиян. Видео

При этом, в российских СМИ с обвинениями ждать не заставили – театралов тут же припугнули нарушением закона о запрете пропаганды гомосексуализма в России. Присоединился к ним и глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин, который обозвал подонками авторов идеи.

"Слышно хруст скреп": постановка об однополой любви в Крыму разозлила россиян. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Владивостоке одиннадцатиклассники устроили БДСМ-вечеринку в школе.

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Место
Россия
Теги
КрымНовости Крыма
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Вот,вообще похер-кто,кого,куда!!! Зачем это выносить наружу?????
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну и где "хруст скреп"? Пока мы наблюдаем скулёж вышиватников. Даааа, знатно подгорают пердаки скакуасов...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Как же кастрюль колбасит,что в Крыму всё замечательно...
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