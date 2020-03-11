Одной из лучших бригад ВСУ не дали госнаград: всплыл возмутительный отчет

Ударная группа 54-й отдельной механизированной бригады, которая за два года войны на Донбассе ликвидировала около 100 террористов и уничтожила десятки единицы техники, не получила ни одной государственной награды.

На несправедливость обратил внимание на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, опубликовав отчет подразделения за 2018-2019 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Отчет о 58 боевых операций ударной группы 54-й механизированной бригады ВСУ. Уникальный (не тайный) отчет публикуется впервые. Это результаты боевых действий подразделения 54-й бригады за время ротации на фронте в районе Попасной и Троицкого в 2018 и 2019 годах", – сообщил он.

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По словам Бутусова, ударная группа 54-й ОМБр – одно из самых эффективных и профессиональных подразделений ВСУ.

"95% операций подтверждено видео беспилотников и есть в распоряжении командования. Потери противника – до 100 убитых, уничтожено и повреждено до 20 единиц боевой техники, более 50 единиц автотранспорта. Ноль у этого подразделения только в одной графе – боевые награды. Никакой государственной награды за все эти операции с 2018-2019 года эти воины от Родины не получили. Были ведомственные награды, а орденами государство почему-то не сочла нужным удостоить. Хотя именно эти мужчины – настоящая гордость нашей армии, ее стержень", – возмутился журналист.

Он отметил, что представлений было немало, но они "умерли в ОК "Восток", даже после замены командующего.

"Уважение военного мастерства и внимание к личному составу в ОК "Восток" очень низкие. Командующий получил генеральское звание, но не обращает внимания на тех, благодаря кому он на самом деле это звание получил. Кому новые погоны, а кому... А Героям – слава", – подытожил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВСУ вспыхнул скандал из-за директивы Генштаба и Минобороны о предстоящих массовых сокращениях и увольнениях. Их связали с реформированием и переходом на структуру армии стандартов НАТО.

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